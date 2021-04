Serena De Bari, la vita è un Love Affair

Camaleontica. Serena De Bari, vent'anni, ha saputo prendere la sua vita artistica, introdurla in un caleidoscopio, mescolare i colori, è uscire rivoluzionata e rivoluzionaria con un Boom che segna una svolta nella sua carriera. Love Affair è un brano di carattere, perfetto per una dominatrice dei sentimenti. Mi racconta, nel nostro incontro su whatsapp che la canzone nasce "da una grande voglia di cambiamento personale e non. Questa deve essere la mia rinascita, anche a livello di look e di suoni. Mi sento più giusta, più in sintonia con questa era musicale".



Il momento di passaggio, la nuova identità, la consapevolezza di essere un po' dottor Jekyll e un po' Mister Hyde emerge nel video dove la ammiriamo in due outfit: "Mi intrigano i due look, così è possibile vedere che c'è la Serena buona perfetta e vicino quella più pazza, quella che cambia. Il trucco rovinato è la follia!". In questa fse della sua vita prevale l'anima più precisina "da buona vergine perché ho sempre avuto idee, non ho mai vissuto alla giornata. Certo ci sono stati momenti della mia vita dove la parte più folle primeggiava, ho un passato la follia usciva di più. Ma ci sono valori da rispettare e ti dico che nella musica non c’è alcuna legge. Mi ritengo molto autocritica, non sono una sbadata".



Quando la musica non le mette la valigia in mano, Serena De Bari vive a Molfetta, essere pugliesi è uno stato d'animo, come ricordano i ragazzi di Inchiostro di Puglia. Certo non esclude in futuro la fuga ma è ponderata: "Deve essere un passo importante. Se dovessi partire andrei a Roma, ne sono innamorata: è più vicina al mio modo di essere, è più grossolana. Più caciottara. I miei genitori mi sostengono, seppure con up and down. I consigli vanno ascoltati, ma le scelte sono mie".



Love Affair è una canzone d'amore, è un ritratto di quello che l'amore dovrebbe essere ma spesso va alla deriva. Nel video c'è un pelouche che è simbolico ma soprattutto il vero messaggio è che "l'amicizia e l'amore sono liberi, vanno e vengono.

Aggiungici che sono meteropatica e ho gli occhi che cambiano colore in base alla luce. Quello che non cambia è la mia dedizione alla musica: per lei faccio sempre il massimo". Mi ha incuriosito, nel testo, la citazione di Titanic e la scelta di Serena di essere la nave e non l'iceberg che prosegue la sua corsa senza meta. E anche qui la risposta è stata netta, senza esitazioni: "Le ferite rimangono per sempre, però ci metti un cerotto e puoi non vederle, pur sapendo che ci sono. Rimane invece sempre freddo l’iceberg".



Ora la speranza è che la musica ritrovi una sua normalità: "Mi auguro che riusciamo a ripartire con concerti e serate, capisco la gravità della situazione ma credo che delle mediazioni si possano trovare, io sono una emergente che arriva da palchi piccolissimi e dunque sono pronta a ogni contesto". Nell'attesa Serena si è fatta crescere i capelli, ha moltiplicato la sua femminilità senza rinunciare alla storica rasatura che comunque può nascondere con la lughezza ritrovata. Osserva l'andamento di Love Affair per capire se la sua rotta è giusta e riflette su un prossimo singolo per vivere una estate da protagonista!