Federico Rossi pubblica il brano da solista Pesche: il testo

Successivamente, il cantante ha spiegato il motivo di aver optato per Pesche come primo brano di questa era discografica: “Ho scelto di iniziare con ‘Pesche’ perché in un momento del genere ciò di cui ho più bisogno sono ironia e spensieratezza , spero di riuscire a trasmettervele".

Federico Rossi, il testo di Pesche

Ecco il testo del brano Pesche di Federico Rossi:

Vorrei lasciarmi andare ma ci vuole tempo

per cambiare abitudini per ballare un lento

non mi so abituare a un’altra persona che forse sei tu

hai capito male volevo scappare e non tornare più

invece se sono qui è perché

vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo

per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

Ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai

io mi ci perdo in quegli occhi che hai

mille difetti e imperfezioni

ma se questo non è amore cos’è?

pesche

Non ho niente da fare

guardo un film distratto

penso a quella tua pelle bianca e al tuo nuovo gatto

non mi so abituare a un’altra persona che forse sei tu

non voglio sbagliare

le cose migliori non tornano più

E adesso che sono qui è perché

vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo

per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

Ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai

io mi ci perdo in quegli occhi che hai

mille difetti e imperfezioni

ma se questo non è amore cos’è?

pesche

Quanto tempo rimane prima che diventi giorno?

che io non riesco a parlare e neanche tu

Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo

per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

ti giuro che per niente al mondo non ti cambierei mai

io mi ci perdo in quegli occhi che hai

mille difetti e imperfezioni

ma se questo non è amore cos’è?

pesche