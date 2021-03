Lewis Capaldi posticipa i concerti al 2022 e lavora al nuovo album

Negli ultimi due anni, Lewis Capaldi ha stregato tutti con la sua voce potente, ma al tempo stesso emozionante e malinconica. Da Glasgow, il passo per raggiungere le più grandi classifiche musicali internazionali è stato davvero breve, un po’ come è successo qui in Italia, dove i singoli “Someone You Loved” e “Before You Go”, hanno letteralmente monopolizzato il primo posto nel rank di Itunes e Spotify per molto tempo.

Ora, il 24enne cantautore e musicista scozzese torna sui social con un messaggio per i fan: a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e con la volontà assoluta di rispettare tutte le normative sanitarie nei paesi europei, evitando quindi nuovi contagi, Lewis Capaldi ha deciso di rimandare al 2022 il tour dedicato all’album “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, ma ha promesso che userà appieno il tempo a disposizione per dedicarsi con tutto se stesso alla stesura del nuovo album.