"Amy Winehouse At The BBC", in arrivo nuova edizione in triplo vinile

Il 7 maggio uscirà il triplo album "Amy Winehouse At The BBC”, la riedizione del disco postumo della cantante, uscito nel 2012. In questa nuova pubblicazione sarà possibile ascoltare per la prima volta l’audio di "A Tribute To Amy Winehouse" di Jools Holland, una selezione delle migliori performance live dell’artista. All’interno della raccolta ci saranno anche le "BBC One Sessions Live At Portchester Hall". La riedizione del disco sarà disponibile in versione triplo CD e nella versione triplo vinile. Tra i futuri progetti dedicati alla vita dell’artista ricordiamo anche il biopic ufficiale che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo anno.