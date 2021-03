Meduza, chi sono i componenti del trio italiano della canzone Paradise

Meduza, il gruppo da miliardi di streaming

Ventisei milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un milione di follower su YouTube, centoventotto dischi di platino, quattordici dischi di diamante e diciannove dischi d’oro in tutto il mondo, questi sono soltanto alcuni degli impressionanti riconoscimenti conquistati dal trio italiano.

Il debutto dei Meduza arriva nel 2019 con il singolo Piece Of Your Heart in collaborazione con i Goodboys, il resto è storia. Il brano scala immediatamente le classifiche di tutto il mondo divenendo un successo in ogni angolo del pianeta tanto da consegnare al gruppo una prestigiosa candidatura nella categoria Best Dance Recording alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards.

Simon Giani, Luca de Gregorio e Mattia Vitale sono i tre componenti del trio che anno dopo anno hanno unito insieme talento, originalità e innovazione per dare vita a uno stile unico che ha fatto centro nel cuore del pubblico.

La loro passione per la musica li ha uniti portandoli a condividere influenze e idee fino alla conquista delle vette delle chart di tutto il mondo.