Roma, al teatro Ghione arriva Peter Pan

Peter Pan arriva al Teatro Ghione di Roma, da giovedì 20 a domenica 23 febbraio. Presentato dal Margot Theatre e con la regia di Valentina Cognatti.

La storia dell'Isola che non c'è

In una notte magica, i fratelli Wendy, John e Michael Darling incontrano Peter Pan, un ragazzo che non vuole crescere. Guidati dalla polvere di fata della scintillante Trilli, i bambini volano verso l’Isola che Non C’è, un mondo dove la fantasia prende vita e i sogni non finiscono mai. Lo spettacolo trasporta il pubblico in un viaggio onirico attraverso paesaggi straordinari: dal cielo stellato ai boschi incantati, passando per il covo dei Bimbi Sperduti e il veliero del temibile Capitan Uncino. Le luci vibranti e i costumi sgargianti aggiungono un tocco di magia, immergendo grandi e piccini in un’avventura senza tempo. Tra musiche, coreografie e dialoghi frizzanti, alternando momenti di grande ironia e scene che invitano alla riflessione, “Peter Pan “celebra il potere della fantasia e l’importanza di sognare.

Biglietti a partire da 25 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37 - Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it