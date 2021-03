Simone "Freedom" Zoppellari presenta Giocattolo di Pezza: il video

Eccovi presentato il mio terzo singolo inedito, GIOCATTOLO DI PEZZA .

Questo nuovo singolo oltre ad essere una novità al livello di armonia e genere, fa scoprire di più un lato nascosto, che poche persone riesco a capire veramente .

Un lato quasi oscuro, che tanti hanno la paura di far vedere, poiché questo lato, quando viene esposto, la gente presumibilmente lo critica, senza nemmeno porsi il dubbio di cosa realmente vogliamo dire.

Quindi si entra in questo limbo , dove il GIUSTO diventa quello che dicono gli altri , ed i nostri pensieri , sono solo follie di una persona che crede nei propri sogni e nei propri valori .

Ci ritroviamo soli e abbandonati ,dove le persone a prescindere dalla circostanza ,ci trattano come un GIOCATTOLO ROTTO, senza pensare che i loro atteggiamenti e le loro parole, creano delle ferite profonde , solo perché noi cerchiamo il bello anche nel male, perché pensiamo che non può esistere tanta cattiveria , ma eccolo qui il nostro ERRORE .

Ci guardiamo allo specchio e sorridendoci ci diciamo, ORA BASTA , pensiamo a NOI e al NOSTRO BENE .

E qui, la nostra rivolta prende vita , iniziamo a tagliare i rami secchi , che appesantiscono il nostro cammino.

Nel videoclip girato in questo luogo abbandonato, fa capire tutto quello che passiamo ogni giorno, ma sopratutto ci fa capire che anche se i nostri occhi luccicano, noi sorridiamo e ne usciremo vincenti .

Perché con il tempo la gente capirà di aver sbagliato, ma non subito , lo capiranno solo dopo aver messo da parte l’orgoglio, rendendosi conto di cosa hanno perso.

Sono un cantautore, ma anche attore e tutte queste emozioni che mi circondano sono quelle che mi permettono di essere me stesso e non di voler apparire come la la gente vuole.

Con la mia musica voglio che le persone per quei tre minuti della canzone, si abbandonano alle loro emozioni e le vivono a pieno , rivivendo degli episodi della propria vita, belli o brutti , ognuno nelle parole da me scritte, vive una situazione diversa che porta nel cuore.

La musica è espressione di libertà , come il mio nuovo d’arte, FREEDOM, ecco perché quando mi esprimo con la mia arte , nessuno mi può togliere la libertà di essere felice e di essere me stesso .