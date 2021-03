Imagine Dragons, è uscito il nuovo singolo Follow you: il testo

Dopo quasi due anni di silenzio, con la pandemia che ha rallentato anche l’industria discografica, gli Imagine Dragons tornano sulla scena con un nuovo singolo “ Follow you ”. L’ultimo lavoro della band, “ Origins ”, risale al 2018. L’anno successivo c’è stata la pubblicazione di “ Heart Upon My Sleeve ”, brano contenuto nel disco postumo di Avicii, la collaborazione con Elisa per la nuova versione di “ Birds ” e poi il silenzio. Ora il ritorno prima con “Cutthroat” e dopo pochi giorni con il singolo “Follow You”. Entrambi i brani dovrebbero anticipare un nuovo disco della band. Dan Reynolds, frontman della band, ha spiegato com’è nato il nuovo capitolo della carriera degli Imagine Dragons: "Abbiamo dovuto allontanarci da tutto per poter ritrovare maggiore chiarezza e felicità". L’artista ha poi raccontato di aver scritto il brano in un momento particolare del suo matrimonio, quando era a un passo dal divorzio. Il percorso fatto con la moglie ha permesso di evitare il peggio, ma indubbiamente ha segnato profondamente la creatività dell’artista e della band. Questi due anni di stop per gli Imagine Dragons sono arrivati di colpo dopo un periodo decisamente fortunato, fatto di concerti e un disco che ha ottenuto un gran successo. Purtroppo l’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha messo un freno a tutto questo, ma questo ritorno in scena è anche il segnale che le cose stanno lentamente tornando alla normalità.

Il testo di “Follow you”

You know I got your number, number all night

I’m always on your team, I got your back, all right

Taking those, taking those losses if it treats you right

I want to put you into the spotlight

If the world would only know what you’ve been holding back

Heart attacks every night

Oh, you know it’s not right

I will follow you way down wherever you may go

I’ll follow you way down to your deepest low

I’ll always be around wherever life takes you

You know I’ll follow you

Call you up, you’ve been crying, crying all night

You’re only disappointed in yourself, alright

Taking those, taking those losses if it treats you right

I want to take you into the sunlight

If the world would only know what you’ve been holding back

Heart attacks every night

Oh, you know it’s not right

I will follow you way down wherever you may go

I’ll follow you way down to your deepest low

I’ll always be around wherever life takes you

You know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, la-da-da-da-da-da

La-da-da-da-da-da, you know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, wherever life takes you

You know I’ll follow you

You’re not the type to give yourself enough love

She live her life, hand in a tight glove

I wish that I could fix it, I could fix it for you

But instead I be right here coming through

Right here coming through

I will follow you way down wherever you may go (I’ll follow you)

I’ll follow you way down to your deepest low

I’ll always be around wherever life takes you (I’ll follow you)

You know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, la-da-da-da-da-da

La-da-da-da-da-da, you know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, wherever life takes you

You know I’ll follow you