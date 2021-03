Giovanna D’Angi & Luca Madonia vanno Senza Paracadute: il video

Sono felicissima di poter annunciare l’uscita del mio nuovo singolo “Senza paracadute”. Il Covid ci ha impedito di poterlo realizzare prima ma adesso l’attesa è finita! Non vedevo l’ora che questo brano potesse uscire in quanto lo considero rappresentativo di tutti i contenuti racchiusi nel mio album che porta lo stesso titolo di questa canzone. Senza paracadute è un brano con diverse chiavi di lettura, un inno alla positività ed un invito a credere in sé stessi e nei propri sogni! Esplora infatti i temi della forza interiore, del credere nei propri sogni indipendentemente da quello che pensano gli altri, del non mollare mai. Tutti temi nei quali mi ritrovo pienamente e che sono stati importanti nel mio processo di crescita sia umano che artistico! A proposito di questo argomento, Raffaele Viscuso, che ne è l’autore, all’interno del testo richiama anche una citazione del poeta e drammaturgo tedesco Goethe: “Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia”. Credo che non ci sia nulla di più vero! Quando credi in qualcosa, fortemente, nonostante le avversità che sono normali ed inevitabili in qualsiasi percorso, poi riesci ad arrivare all’agognato traguardo. La forza di volontà, la resilienza è una potente alleata!



Un altro motivo di orgoglio che ho in merito a questo progetto, è la collaborazione con Luca Madonia! Lui è un artista con un fantastico percorso ormai decennale: è stato precursore del nuovo rock quando cantava insieme a Mario Venuti nei Denovo per poi addentrarsi sempre più nel cantautorato italiano collaborando, nelle sue ultime produzioni, con altri artisti quali Morgan, Patty Pravo, Carmen Consoli, Gianni Morandi, Franco Battiato solo per citarne alcuni. Luca poi ha uno stile personalissimo ed un modo di cantare unico. Lo riconosci subito. Mi è piaciuto molto il modo in cui i nostri timbri vocali si sono mescolati insieme. La considero una bellissima alchimia.

Il brano è già uscito sulle piattaforme digitali e sto notando un grande riscontro da parte del pubblico. Questo mi rende felice perché è proprio il pubblico che ci dà l’energia per continuare.



Voglio ringraziare, infine, tutte le meravigliose persone che hanno recitato nel videoclip. Salvo La Rosa, Enrico Sortino, Diana Caruso e Bruno Torrisi; oltre a Gianluca Scalia che lo ha realizzato! Buona visione