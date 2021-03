Maroon 5, pubblicato il video di Beautiful Mistakes con Megan Thee Sta

Il leader dei Maroon 5 apre il videoclip della canzone salendo a bordo dell’auto che lo accompagnerà poi nel corso di un viaggio sopra Hollywood. Il filmato vede in seguito l’arrivo di Megan Thee Stallion, classe 1955 , una delle artiste in maggior ascesa nel panorama musicale internazionale.

Maroon 5, i grandi successi

approfondimento

Adam Levine compie 40 anni: le foto più belle

Il singolo, distribuito il 3 marzo 2021, ha subito ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico, curioso più che mai di conoscere il nuovo progetto discografico della band che da oltre quindici anni domina le chart in tutto il mondo.

This Love è il brano che ha lanciato il gruppo nell’Olimpo delle sette note, il resto è storia. Infatti, nel corso degli anni la band ha inanellato un successo dietro l’altro fino alla conquista del prestigioso palco dell’Halftime Show del Super Bowl nel 2019.

Tra i loro singoli più amati spiccano Sugar, Maps, Memories, One More Night e Moves Like Jagger con Christina Aguilera.