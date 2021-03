Più di 28.000 visualizzazioni per la breve anteprima del videoclip che vede collaborare due dei nomi più celebri della musica internazionale

Maroon 5, l’anteprima su Twitter

Un viaggio in macchina tra paesaggi colorati e in continua mutazione, il filmato, dalla durata di circa venticinque secondi, mostra la voce del gruppo (FOTO) come protagonista assoluto del videoclip.

Beautiful Mistakes, distribuito il 3 marzo 2021, anticipa il nuovo progetto discografico dei Maroon 5. Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento oltre 28.000 visualizzazioni.