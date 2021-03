Daria Huber, dopo X Factor arrivano i suoi Viaggi della Mente

Giovanissima e talentuosa, Daria Huber ha conquistato i giudici di X Factor 2020 interprentando a suo modo Sufjan Stevens. Lì il suo sogno ha cominciato a prendere forma e ora col nuovo singolo, Viaggi nella Mente, ha ribadito la sua originalità. Il singolo è un inno alla positività, un invito a guardare le cose da nuove prospettive, vivendo in un luogo in cui non esiste il disturbo e ognuno è libero di vivere semplicemente com’è.



Come nasce Viaggi della Mente?

Nasce in una monotona giornata di lockdown: per scappare alla noia ho permesso alla mente di viaggiare fuori dalla camera, lo ho scritto in un’ora e poi cercato il sound più giusto. Ho deciso di farlo uscire ora perché sono importanti per tutti tre minuti di spensieratezza.

I peluche del video sono tutti tuoi?

Me li hanno forniti la regista Alice Bulloni e agli assistenti. E' stato girato a Milano e avrei riempito l'auto se avvessi portato i miei.

Perché l’orso è più protagonista?

Quel pelouche me lo hanno regalato. Nel mio immaginario l’orso è l'animale che rappresenta al meglio i sogni. Nel mondo dei bambini è il più giusto.

Se in cielo ci sono i pesci, come nel video, le stelle dove le metti aspettando che tornino gli uccelli?

Possono essere ovunque, in quel momento le avevo in testa e dunque potevano stare fuori posto come tante altre cose nel video.

La sensazione di un mondo al contrario che trasmette il brano è quello che stai vivendo in questo periodo?

Quando la ho scritto si poteva ancora uscire. Ora che posso realizzare i mie sogni, la realtà la vedo con occhi diversi, il mondo colorato lo vivo di più.

Tra le piccole cose che hai riscoperto quale è la più preziosa?

L’amore della famiglia che a volte viene sottovalutato e porta allegria e gioia al cuore.

Come è cambiata Daria da The Desert a Viaggi della mente?

Sono maturata e cresciuta, mi piace sperimentare e creare musica per sperimentare e arrivare a più persone.

Cosa ti resta di X Factor e cosa consigli a chi vorrebbe essere protagonista della prossima edizione?

E' stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere e mi ha dato l'opportunità di esibirmi su un immenso palco, lo considero un grande privilegio. Ho fatto tante amicizie. Consiglio di non farsi abbattere dai commenti negativi che arriveranno e di restare coerenti a ciò che si è e alla musica che si vuole fare.

Dovessi partire per un’isola deserta che strumento ti porteresti?

Credo la chitarra perché è il primo strumento che ho imparato a suonare e mi fa esprimere al meglio. Sono più brava, mi sento più sicura con lei in mano.

So che adori leggere: hai un autore di riferimento? L'ultimo libro letto?

Non ho uno scrittore preferito, mmi piace leggere cose diverse, l’ultima lettura è stata Piccole donne crescono.

Se dovessi fare di un libro una canzone quale sceglieresti?

L’amore ai tempi del colera, è una storia affascinante.

Dove viaggerà la tua mente nelle prossime settimane?

Verso i mie sogni sempre, è una costante, è quello che voglio realizzare.

Ti vedremo sui social?

Mi piace muovermi in silenzio e fuori dai riflettori. Sto lavorando a nuove cose che usciranno spero presto ma sui social apparirò in modo discreto.

Uscirà il disco?

Posso solo dirti che materiale da parte ne ho. I programmi sono top secret!