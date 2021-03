Sanremo 2021, il regolamento della nuova edizione del Festival

Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai1, ha introdotto, la prima riguarda la serata di giovedì 4 marzo che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore” , poi il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, infine l’ eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che i cantanti saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno del repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big.

Le giurie ed il televoto

approfondimento

Anche quest’anno le giurie saranno quattro: demoscopica, sala stampa, pubblico da casa e orchestra. Ogni sera (a eccezione della prima e seconda, che saranno uguali) è prevista una combinazione differente delle diverse giurie, ciascuna con un peso proprio.

Nella serata di apertura di martedì 2 marzo si esibiranno i primi 13 cantanti in gara nella sezione Campioni, le cui performance verranno votate esclusivamente dalla giuria demoscopica. Dopo questo voto si costituirà una prima classifica parziale che si completerà con il voto degli altri 13 campioni in gara che si esibiranno il giorno successivo. Per la categoria “Nuove proposte”, invece, si esprimeranno 3 giurie: la demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Nella seconda serata del Festival si attuerà un sistema di voto e esibizioni identico a quello della prima serata.

Nella serata di giovedì dedicata alle cover l’unica giuria che voterà sarà l’orchestra, che andrà a decretare la vittoria del premio per «la migliore interpretazione della Canzone d’Autore» più votata durante la serata. Tuttavia questo voto inciderà sulla classifica generale. Nella terza serata, infatti, verrà a crearsi una nuova classifica dei 26 campioni in gara, costituita dalla media dei voti espressi dalla giuria demoscopica nelle prime due serate unito a quello espresso dall’orchestra.

La serata del venerdì vedrà esibirsi tutti i 26 “Campioni” in gara, che verranno votati solo dalla giuria dei giornalisti della giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il voto dei giornalisti farà media, così come quello dell’Orchestra della sera precedente, sulla classifica parziale che precede la finalissima del 6 marzo. Durante la quarta serata si terrà anche la finale della sezione Nuove proposte.

I 4 brani rimasti in gara verranno votati dalla giuria demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto da casa (34%). Al termine delle votazioni si creerà la classifica finale, per la quale l’artista che riceverà il maggior numero di voti dalle tre giurie, secondo le dovute proporzioni, sarà proclamato vincitore.

Durante la serata finale del Festival torneranno ad esibirsi tutti e 26 i campioni in gara. Il voto verrà espresso dal pubblico mediante il televoto, i cui risultati andranno a fare media con i voti espressi nelle serate precedenti dalle altre giurie, definendo la classifica semi-finale. I primi tre artisti classificati si esibiranno nuovamente. Da questo punto in poi tutti i voti precedenti verranno azzerati e si procederà a un nuovo voto misto da parte della giuria demoscopica (che peserà il 33%), della giuria della sala stampa (che peserà il 33%) e del pubblico da casa con il televoto (il cui voto varrà il 34%). La canzone che riceverà la percentuale di voto complessiva più elevata in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2021 per la sezione “Campioni”.