Festival di Sanremo: Giovanna Botteri ospite

Festival di Sanremo: Giovanna Botteri tra gli ospiti

Nelle scorse ore Il Fatto Quotidiano ha annunciato in anteprima l’arrivo della giornalista Giovanna Botteri. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la serata e il ruolo ricoperto, ma soltanto conferma della sua presenza, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere gli sviluppi futuri.

Giovanna Botteri si aggiunge alla lunga lista di artisti già annunciati che avranno il compito di affiancare Amadeus e regalare momenti di intrattenimento agli spettatori. Il primo nome è quello di Elodie, grande protagonista della scorsa edizione con il brano Andromeda, certificato disco di platino per aver venduto più di 70.000 copie, troveremo poi Matilda De Angelis, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e Achille Lauro (FOTO), quest’ultimo reduce dal comeback discografico con il nuovo singolo Solo noi in grado di riscuotere ottimi consensi da parte del pubblico e della critica.