Sanremo 2021, Gio Evan con Arnica porta il cantautorato all'Ariston

Per la prima volta in gara al Festival, il brano in gara è parte del nuovo album "Mareducato" in uscita il prossimo 12 marzo su etichetta Polydor/Universal Music. Inoltre il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie "Ci siamo fatti mare" edito da Rizzoli

Un esordio atteso, figlio di un percorso attento e in costante crescita. Gio Evan arriva per la prima volta in gara al 71° Festival di Sanremo col brano Arnica scritto

dall’autore e prodotto da Katoo. La canzone è una panacea per curare i mali dell'anima.



Come ti stai preparando all'appuntamento con Sanremo?



Faccio le prove in un bosco e uso una penna al posto del microfono.

I tuoi viaggi sono sempre stati grandi protagonisti delle tue poesie e della tua musica, com’è nato Arnica?

Ero a Genga che stavo facendo un’arrampicata e a un certo punto trovo una mono-presa, io metto il dito su questo ditale ma scivolo e cado, però il dito rimane incastrato lì. Mentre aspettavo i soccorsi mi è arrivata l’ispirazione e ho iniziato a scrivere Arnica. Generalmente io scrivo i brani solo con la chitarra in mano, ma con il dito rotto non riuscivo allora ho comprato una tastiera e mi sono fatto insegnare così da poter scrivere quel brano.

E quel piano ti ha portato a Sanremo.

Non avrei mai pensato di arrivare al Festival, soprattutto con una canzone che non nasce dalla chitarra. Le mie priorità sono spirituali e sono altre, ma la mia squadra ha visto in Arnica una forza unica e ha pensato di provarci: alle volte bisogna fare cose anche per gli altri.