"Epilogue": i Daft Punk si separano dopo 28 anni. VIDEO

Lo hanno annunciato con un video estremamente suggestivo, in cui Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Cristo, i componenti del duo parigino nato nel 1993, indossano fino alla fine i loro caratteristici caschi argentati. Camminano insieme in un paesaggio desertico, poi si allontanano l'un l'altro, si ricongiungono, si mettono di fronte e uno "disattiva" l'altro innescando un conto alla rovescia al termine del quale esplode in mille pezzi. E infine la scritta: "1993-2021", con in sottofondo le note di Touch (dall'album Random Access Memories del 2013).