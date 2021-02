Parade Électronique 2020, l'omaggio a Bruno Maderna e Milano

La seconda parte di Parade Électronique 2020 si sviluppa nel mese di febbraio con due appuntamenti online trasmessi in streaming sul canale Youtube di MMT Creative Lab.

Le difficoltà inerenti alla situazione sanitaria (SPECIALE CORONAVIRUS) di questi ultimi mesi non hanno permesso la piena attuazione del programma musicale e dei laboratori organizzati da MMT Creative Lab, che nel mese di novembre aveva voluto rendere omaggio a Bruno Maderna e alla sua opera “Ritratto di città” attraverso due appuntamenti online. La seconda parte di Parade Électronique 2020 si svilupperà nel mese di Febbraio con due appuntamenti online trasmessi in streaming sul canale Youtube di MMT Creative Lab. Il 19 e 20 febbraio alle h.18:30 Maderna Moderno – Corvetto Barona - live di Walter Prati al violoncello elettrico e dj set di Kakofonico. Il 28 febbraio alle h. 18:30 in diretta streaming dal Teatro dell’Arsenale Appunti di città – installazione performativa che unisce musica, teatro e arti visive.