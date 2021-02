Addio a Johnny Pacheco: se ne è andato il padre della salsa

Vero e proprio mito della musica latino-americana, è scomparso all’età di 85 anni a causa di una polmonite. Era stato ricoverato nel New Jersey. Ha scritto un pezzo di storia delle sette note

La vita di Johnny Pacheco



Figlio d’arte (suo padre era Rafael Azarial Pacheco, clarinettista dell'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia), Johnny Pacheco si è trasferito a New York lasciando la sua nativa Repubblica Dominicana da bambino, all’età di 11 anni.

Nella Grande Mela ha studiato fisarmonica, sassofono, clarinetto e flauto, suonando assieme ai più grandi nomi della musica di quegli anni e con la mitica orchestra di musica latina di Charlie Palmieri.

Il 1959 è l’anno in cui Pacheco fonda la propria band, “shakerando” un cocktail di ritmi diversi che vanno da quello africano a quello cubano fino al suo personale sound dominicano che gli scorre nelle vene, inglobando anche alcune sonorità portoricane e latine (come ad esempio il son e il mambo).

La miscellanea di ritmiche, stili e suoni che Johnny Pacheco è riuscito a creare è ciò che confluirà in quel nuovo genere che di lì a poco sarebbe stato definito salsa.

Il 1960 è l'anno che porta alla fondazione dell'orchestra Pacheco y su charang, con l’introduzione di un nuovo tipo di danza detta Pachanga.