Valentina Tioli libera anima e cuore e li gira come una Clessidra

Dopo anni di ricerca di sound innovativi, tendenze melodiche e originalità, ho deciso di prendermi una pausa, di lasciarmi andare alle emozioni e così ho chiuso gli occhi, ho spento la luce e mi sono ascoltata. È successo due settimane fa, ho preso un foglio e ci ho messo dentro tutto quello che mi passava per la testa in quel momento, senza vincoli, senza pensare che avrei mai pubblicato quello che stavo scrivendo, avevo il mio vino, le mie lacrime e nel mezzo di un flusso di coscienza è venuta fuori una canzone sincera. Piena di fragilità, paure e insicurezze, ma devo dire che in effetti è nata una roba vera. Clessidra è la metafora del tempo che passa inesorabile, nonostante tutto il resto del mondo si sia fermato l’unica cosa che non si ferma mai è il tempo. Solo l’amore vero però, può bloccare ogni istante e farci vivere per sempre in un solo momento. Tra poco è anche San Valentino, quindi concedetemi un po’ di romanticismo! L’amore che mi salva dal tempo che passa, in questa canzone per me è quello per la musica, ma ognuno ascoltandola ci potrà rivedere il proprio.

Spero davvero che a chi l’ascolta dia un’emozione forte, come quella che ho provato io mentre la scrivevo.