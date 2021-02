Michele Bravi e Mahmood fanno cantare San Valentino su Apple Music

Ci sono anche contenuti con focus sulla categoria “Momenti Romantici” con 6 playlist fatte da nuovi artisti internazionali (Julia Michaels, Olivia Rodrigo, Lucky Daye, Dwyane Wade & Gabrielle Union, Calibre 50) e sulle playlist perfette per San Valentino come Pure Romance

La playlist si apre con la nuova ballad di Mahmood “Inuyasha” e alterna proposte internazionali come Amy Winehouse, SOPHIE e Jazmine Sullivan a grandi cantautori italiani come Luigi Tengo, Elisa e Calcutta.

San Valentino con Michele Bravi

La playlist si apre con la struggente “Mantieni il bacio”, nuovo singolo di Michele Bravi e prosegue in una selezione romanticissima di grandi successi italiani di Mia Martini, Franco Battiato e Lucio dalla per citarne alcuni: "Ogni amore è tenuto a mantenere il bacio, trattenerlo forte sulle labbra oltre l’errore del tempo. Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro, la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Ogni amore non è l’incontro con le ombre del passato, ma con un silenzio che ha il sapore di mille parole".



Ci sono anche una serie di contenuti editoriali con focus sulla categoria “Momenti Romantici” con 6 playlist fatte da nuovi artisti internazionali (Julia Michaels, Olivia Rodrigo, Lucky Daye, Dwyane Wade & Gabrielle Union, Calibre 50) e focus sulle playlist perfette per San Valentino come Pure Romance.