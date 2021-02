Bianca Atzei, è uscito il video di John Travolta feat. Legno

Bianca Atzei ha scritto su Instagram: “Questo sarà solo il primo passo di un lungo percorso, che ho preparato in questo periodo, incuriosita e stimolata da un’ondata di suoni e colori nuovi, in silenzio”

Una rinascita artistica, un’ondata di energie positive, un flusso di sound ricercati e una moltitudine di colori fluo, Bianca Atzei ha finalmente fatto il suo atteso comeback discografico con la travolgente John Travolta in collaborazione con i Legno .

Bianca Atzei: “Sono tornata”

Pochi giorni fa la cantante, classe 1987, ha annunciato il ritorno sulla scena musicale attraverso un’emozionante lettera scritta al pubblico al quale ha raccontato la nuova versione di sé stessa: ”Era da tempo che aspettavo questo momento, il mio ritorno. È un po’ come rinascere ed essere una versione di me sempre diversa e nuova”.

Bianca Atzei ha poi aggiunto: “Questo sarà solo il primo passo di un lungo percorso, che ho preparato in questo periodo, incuriosita e stimolata da un’ondata di suoni e colori nuovi, in silenzio. E in tutto questo tempo ho avuto il supporto da parte vostra, giorno dopo giorno”.

In seguito, la voce di Ora esisti solo tu ha dichiarato: “Adesso tocca a me ricambiare tutto l’affetto e il supporto che mi avete sempre dato. Sono tornata”.