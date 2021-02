La Povera Femmina di Davide Napoleone: il video

Questo è il terzo capitolo della storia narrata in chiave musicale incentrata sulla ricostruzione temporale della vita di Vito Manzo, personaggio realmente esistito con cui l’artista condivide l’amore per Amalfi e la passione per la musica

Preceduto dai singoli “Amalfi” e “Porta Pacienza”, “POVERA FEMMINA” è il terzo capitolo della storia narrata in chiave musicale da NAPOLEONE ed incentrata sulla ricostruzione temporale della vita di Vito Manzo (Amalfi, 05/05/1919 - 4/03/1957), personaggio realmente esistito con cui l’artista condivide l’amore per Amalfi e la passione per la musica. Con questo terzo, importante tassello, il puzzle viene arricchito da una componente narrativa intima e preziosa scaturita dalla scoperta dell’esistenza di Lucia Manzo, sorella di Vito e prima figura femminile delineata e cantata dalla penna di Napoleone.



«“Povera femmina” è forse il brano più delicato di questo progetto – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo - Tra una ricerca e l’altra, immersi tra i documenti legati alla storia di Vito, ci siamo imbattuti in un certificato di morte. Era quello di Lucia Manzo, sorella di Vito. Alla voce “professione” si legge: “povera”. Ho subito immaginato un mare di notte e agitato a fare da sfondo a questa storia».



Questa associazione immaginifica di Napoleone trova una trasposizione perfetta proprio nelle sonorità del brano - affidate ancora una volta a Paolo Caruccio (Fractae) – che sembrano dar voce e forma ad un mare in tempesta, elemento che funge al contempo da cornice per la storia di Lucia e da cuore pulsante di questa canzone. L’amore che lega i fratelli Manzo si fa metafora del legame invisibile e viscerale tra chi è nato vicino al mare e il mare stesso, con i suoi ricordi salati e il suo eterno moto oscillatorio. Come per i due precedenti singoli, anche il mix e il master di “Povera Femmina” sono a cura di Simone Sproccati.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Giulia Bartolini e montato da Andrea Campajola, nasce con l’intento di dar vita a Lucia, protagonista della canzone, attraverso il volto e i movimenti di Noemi Grasso durante una performance di improvvisazione all’interno di una stanza spoglia presso lo studio Turbopop di Torino. Muovendosi tra pareti umide e mobili impolverati, l’attrice è il fulcro di una sequenza di immagini che vuole metaforicamente accostare passato e presente mostrando luci e ombre della solitudine.