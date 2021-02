Demi Lovato annuncia novità in arrivo: il post su Instagram

Dopo la pubblicazione del lyric video del nuovo singolo, la voce di Cool for the Summer ha annunciato imminenti novità Condividi:

Un crescendo di voci, emozioni e arrangiamenti, What Other People Say è il titolo della collaborazione della voce di Confident con Sam Fischer. Dopo la distribuzione del duetto, la popstar si prepara a nuove uscite, stando a quanto dichiarato alla stessa tramite una foto condivisa sul suo profilo Instagram che conta più di novantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage e impegni lavorativi.

Demi Lovato: il post su Instagram approfondimento Demi Lovato, il nuovo singolo è What Other People Say con Sam Fischer Da un lato una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale, dall’altro un astro in ascesa nel mondo delle sette note, Demi Lovato e Sam Fischer hanno unito le loro voci per What Other People Say. Il brano ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico grazie soprattutto al testo profondo e pieno di significati che parla di quanto i giudizi delle persone possano inficiare sulle vite degli altri. Nelle scorse ore Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha svelato novità in arrivo condividendo uno scatto del servizio fotografico realizzato per la cover del singolo, queste le sue parole nella didascalia del post: “E se vi dicessi che io e Sam Fischer abbiamo altre novità in arrivo questa settimana?”. L’annuncio ha immediatamente entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento più di 470.000 like.

Demi Lovato: il lyric video approfondimento Demi Lovato, annunciata la data di uscita del documentario Nei giorni scorsi Sam Fischer e Demi Lovato (FOTO) hanno pubblicato anche il lyric video di What Other People Say collezionando al momento oltre 600.000 visualizzazioni su YouTube, nel filmato i due artisti compaiono in versione animata.