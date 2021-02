I Walkadelici sensibilizzano il nostro animo verde con una playlist

Marvin Gaye - Mercy Mercy Me (The Ecology)

Un brano che parla di ecologia, citato nel libro Note per salvare il pianeta di Vololibero edizioni di Matteo Ceschi con cui abbiamo fatto una bella intervista camminando in giro per Mlano.



Gianni Morandi - Mariù

Ne parla Francesco Paracchini nell'intervista che ha concesso ai Walkadelici in cui parlava degli autori che sono passati da Sanremo. Praticamente tutti. A voi scoprire di chi è questa, perchè il Gianni nazionale ne è solo l'interprete.



Elvis Presley - That's All Right Mama

Ce ne ha parlato Maurizio Dr Feelgood Faulisi come esempio di brano che arriva dalla fusione di più culture nel lungo processo che ha portato alla nascita del Rock'n'Roll



Res Extensa - Smog (Feat Filippo Cozzi)

Un brano prodotto da Doremind che può rendere una passeggiata nel parco qualcosa di davvero psichedelico.



Funkadelic - Can You Get to That

Indispensabile per fare quattro passi molleggiati nel parco, e poi i Funkadelic sono quelli che hanno ispirato il nome dei Walkadelici, come potremmo tralasciarli?



Joni Mitchell - Big yellow taxi

Immersi nella natura, ascoltare questo brano, aiuta sicuramente ad apprezzare e valorizzare l'ambiente che ci sta intorno. "They paved paradise to put up a parking lot" (Hanno asfaltato il paradiso per costruirci un parcheggio); "They took all the trees, put 'em in a tree museum/And charged the people a dollar and a half just to see 'em" (Hanno preso tutti gli alberi, li hanno messi in un museo degli alberi/ E chiedono alla gente un dollaro e mezzo solo per vederli).

Stefano Ferrari - Polaroid

Mai dimenticare la propria macchina fotografica quando si passeggia nel verde.

Milena Piazzoli - Change

Un brano da ascoltare a occhi chiusi, o ad occhi aperti, se ci si trova immersi nella natura.

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva

E’ una riflessione sull'uomo quando si allontana dalla sua Natura.



Pink Floyd – Bike

Nella canzone che chiude il primo album dei Pink Floyd ci sono effetti sonori come i campanelli delle biciclette o i versi delle anatre, la colonna sonora perfetta per una passeggiata nella natura.