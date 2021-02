VIDEO - Twice 20 fuori col singolo Forgiveness feat Rhade

Ci chiamiamo Twice20, siamo un gruppo di cinque amici creativi che, tra Milano e Pavia, ha deciso di fare musica insieme. Siamo un collettivo dance che nasce nel 2016 da un'idea dei due producer Ricky Boerci in arte Ricky B (Produttore e tastiere) leader fondatore della band insieme a Paolo Agosta in arte Lobstar (Produttore e voce), con Giovanni Sangalli (batteria), Paolo Janko (chitarra e voce) e Ramona Debellis in arte Rhade (voce). Il nostro nome vuol dire due volte venti, cioè vent'anni per una seconda volta, vent'anni nel DNA, per sempre. Il sound che abbiamo creato sintetizza quelli che sono i nostri gusti musicali nell'ambito della scena dance nazionale e internazionale, passata e presente.



Dopo aver prodotto i primi demo, nel 2017 abbiamo firmato con Time Records, che pubblica su etichetta Food Records il nostro primo singolo “Save me”, interpretato dal cantante americano Max C e remixato da Nari & Milani. In poche settimane raggiungiamo 2 milioni di views su YouTube e la canzone viene inserita in una puntata del programma televisivo Voyager. Nel 2018 il nostro secondo singolo “Fallin”, remixato da Get Far (Fargetta) e interpretato da Lobstar. Veniamo trasmessi da Radio Deejay e il video vola su Youtube. Il brano viene utilizzato anche durante una puntata della trasmissione televisiva Tu Si Que Vales. Nel 2019 collaboriamo con Paolo Sandrini, storico produttore della dance italiana (Gigi D'Agostino, Christian Marchi) che remixa il nostro brano “I am free”, cantato da Lobstar. Per la prima volta partecipiamo tutti e cinque nel videoclip riscuotendo un buon successo.



Nell'estate 2020, Food Records pubblica “Beautiful Dream” cantato da Rhade e prodotto da Ricky Boerci e Lobstar puntando a sonorità più minimal e leggere. Il video è un montaggio di filmati raccolti durante vari viaggi di Rhade in giro per il mondo e supera il mezzo milione di views su Youtube. Il brano fa 2.4 milioni su Tik Tok, riscuote grande successo su Spotify e ottiene anche buona visibilità in radio.

Ora esce il nuovo singolo e video di Forgiveness feat. Rhade, che parla del tempo che

dovremmo dedicare agli affetti più cari, invece di perderci negli impegni e la frenesia di ogni giorno. Il video, che vede alla regia Paolo Agosta, crea una connessione tra le stagioni ed il peso di questi impegni quotidiani dai quali vorremmo evadere per dedicare più tempo a chi ci vuole bene. Rhade (protagonista del video), si libera, in questo viaggio verso l’estate, da tutti i pesi inutili della vita e chiede scusa ai suoi affetti per il tempo perso. Nel suo tuffo liberatorio completa questa rinascita attraverso la richiesta del perdono. Ci teniamo a dire che Twice20 è un progetto musicale no Profit che devolve ogni ricavato dalla vendita dei singoli alla Fondazione Onlus Bruno Boerci, per la ricerca oncologica e scientifica. Progetti per il futuro? Essere sempre Twice20.