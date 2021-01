Urban Fabula, Movin' è l'album a doppia C: contemporaneo e contaminato

Basta il titolo della prima canzone per capire quanta anima ci sia in Movin' il progetto degli Urban Fabula. Rappresenta un concetto oggi troppo relegato nell'angolo Value of Duty, il valore del dovere. Ciò che mi affascina che questo pensiero viene tradotto in musica nell'unico genere che non conosce confini, il jazz. Fare jazz è come mettere l'occhio in un caleidoscopio e fare girare colori e immagini finchè non c'è più un senso ma una sola, immensa armonia. Una illogica ma avvolgente armonia. Se si esclude la versione "fabuliana" di Englishman in New York di Sting l'album raccoglie tutti brani inediti. Non si sono risparmiati Seby Burgio (pianoforte), Alberto Fidone (contrabbasso) e Peppe Tringali (batteria) nel navigare nella contemporaneità della musica. Due ospiti soltanto, e ben collocat, a dimostrazione che quando la musica si ha sulla punta delle dita non serve riempire un disco di presenze altre. Si tratta di Yoro Ndao, voce narrante in Yoro, e il coro di bambini del C.E.S.M. (Centro Etneo Studi Musicali) di Aurora Leonardi in Manu. Oltre al già citato Value of Duty sono altri due i brani che, a mio avviso, meritano una attenzione speciale: si tratta di Cubanito e Jet Lag, il primo per quella sotto traccia esotica, creola che trasmette, il secondo perché se durante l'ascolto si chiudono gli occhi si ha la sensazione netta di essere sospesi nel tempo. Movin' è belle sensazioni.