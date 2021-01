Covid, Coachella 2021 rinviato: è il secondo anno che salta

Il famoso festival musicale americano di Coachella , in calendario nel weekend del 9 aprile e in quello successivo del 16 in California, è stato cancellato per il Covid ( tutto sul coronavirus ). Il timore è che l'appuntamento possa essere un evento scatenante per una nuova ondata di contagi. Di solito vi partecipano "centinaia di migliaia di persone da vari paesi" e questo, spiegano le autorità sanitarie Usa, potrebbe aumentare il rischio di contagio. Coachella si tiene storicamente in due fine settimana di aprile nel deserto californiano.

Il Coachella Valley Music and Arts Festival, universalmente noto come Coachella Music Festival o, ancora più confidenzialmente, come Coachella si svolge ogni anno sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California. La prima edizione si è tenuta nel 1999 ma con scarsa affluenza di pubblico motivo per cui l'anno successivo il festival è stato sospeso. L'organizzazione è ripartita nel 2001 e da quell'edizione in poi l'evento ha continuato a crescere in popolarità. Oggi è considerato uno dei festival musicali più importanti al mondo. All'ultima edizione, quella del 2019, hanno partecipato, tra gli altri, Ariana Grande, Kanye West, Blackpink, Childish Gambino, The 1975, DJ Snake, Diplo, Billie Eilish, Tame Impala, J Balvin, Wiz Khalifa, Alice Merton, Sofi Tukker, Nina Kraviz, Nicki Minaj, Selena Gomez e NSYNC