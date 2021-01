Selena Gomez, la nuova canzone è Baila Conmigo: il testo

Il nuovo singolo di Selena Gomez (FOTO) è “Baila Conmigo” e nasce dalla collaborazione con il producer Tainy e il cantante Rauw Alejandro. La canzone arriva dopo l’uscita di “De Una Vez”, primo singolo estratto da “Revelacion”, primo EP in lingua spagnola che sarà disponibile da marzo. "Con 'Baila Conmigo,' voglio che tutti ballino", ha detto Selena Gomez in un comunicato stampa. "Il video ritrae il senso di isolamento che stiamo vivendo tutti in questo momento e come la musica ci connette veramente, indipendentemente da dove ci troviamo”. Il produttore Tainy ha aggiunto: “È stata una canzone davvero interessante per me perché fonde un autentico suono reggaeton con elementi come la chitarra elettrica a pizzico che si avvicina più al pop. Le melodie di Rauw catturano quell'essenza e completano molto bene quelle di Selena. Sono davvero entusiasta del lavoro fatto”.