Lo Stato Sociale annuncia 5 nuovi album, il primo è di Bebo

Cinque album, uno a settimana. L’ambizioso e originale progetto de Lo Stato Sociale ( le più belle canzoni ) è stato annunciato sui social e prende il via con il disco di Alberto “Bebo” Guidetti . Una scelta particolare nata dalla volontà del gruppo di far conoscere meglio ai fan ogni singolo elemento e garantire a tutti la giusta libertà espressiva. “ Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano... e l’abbiamo fatta ”, ha scritto il gruppo su Instagram per annunciare il progetto dei cinque album. “Ogni venerdì uscirà un nuovo disco, uno per ogni componente della band: cinque dischi che racconteranno le cinque personalità che formano Lo Stato Sociale. Ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti. Volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque . Non volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque lo stesso”.

Le parole del gruppo e la dedica di Lodo Guenzi

Lo Stato Social prosegue spiegando l’intento del progetto: “Siamo partiti alla scoperta dei pezzi che compongono Lo Stato Sociale come collettivo, dando spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali. Lo abbiamo fatto per conoscerci meglio e far conoscere meglio la nostra realtà e la nostra natura caotica. Per imparare di più gli uni dagli altri e vedere cosa succede”. I cinque album arrivano dopo il successo di “Amore, Lavoro E Altri Miti Da Sfatare” pubblicato nel 2017 e in attesa di scoprire il brano “Combat Pop”, scelto dal gruppo per partecipare al Festival di Sanremo 2021. Si tratta di un ritorno sul palco del Teatro Ariston con l’intento come sempre “lasciare il segno”. Il primo album pubblicato è quello di Alberto “Bebo” Guidetti e per tutti i dischi non sono stati comunicati eventuali singoli di anticipazione. Lodo Guenzi ha spiegato che ci sono 5 canzoni inedite in ogni album e poi la dedica: “Amo ognuno di loro e ognuno di loro è il mio cantautore preferito”.