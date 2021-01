LEGO® VIDIYO™ regala ai bambini l'esperienza di video making musicale

Creato per permettere ai bambini di sprigionare la propria creatività, consente ai più piccoli di creare, dirigere ed essere i veri protagonisti di video musicali unici e di condividerli in un ambiente social sicuro Condividi:

LEGO Group e Universal Music Group (UMG) annunciano oggi LEGO® VIDIYO™, una divertente ed innovativa esperienza di video making musicale ideata per celebrare ed sviluppare la creatività dei più piccoli, attraverso la loro passione per la musica. LEGO® VIDYO™ è un modo di giocare innovativo, che aiuta i bambini a sognare in grande, dirigendo e producendo i propri video musicali sul ritmo di hit mondiali di artisti UMG in testa alle classifiche. LEGO® VIDIYO™ è pensato per i bimbi dai 7 ai 10 anni, e garantisce loro un ambiente sicuro dove potersi muovere tra mondo reale e gioco digitale. La piattaforma incoraggia i bambini a sperimentare con il gioco e la musica, in una potente combinazione, fondamentale per la loro crescita, e permettendogli di arricchire le proprie abilità di condividere emozioni e creatività con chi li circonda.

Crea la tua band utilizzando un’incredibile collezione di nuove e realistiche minifigure personalizzate, le quali prendono vita in differenti scale grazie alla realtà aumentata dell’App VIDYO™.

Scegli gli effetti speciali da ‘BeatBits’ e posizionali sullo scanner. I BeatBits sono quadratini LEGO 2x2 che, una volta scannerizzati, attivano effetti digitali che sbloccano varie funzionalità, da musica e video agli effetti di scena. I piccoli creator potranno vedere la loro opera realizzata scegliendo tra moltissimi effetti: un luccichio bianco e nero, la pioggia di coriandoli e perfino vista a raggi X. Possono anche aggiungere effetti sonori, come lo scratch dei DJ, voci da cartone animato, o un assolo di sax; ma anche mosse tipiche dei vari personaggi, tra cui la break dance o il surf su uno squalo…

Prepara il palco: dal parco alla cameretta, da giardini a modellini costruiti con i mattoncini, i video musicali di LEGO® VIDYO™ possono prendere vita ovunque. La tua location viene scannerizzata e comincia lo spettacolo!

Cliccando sul BeatBit nell’App, i bimbi possono prendere le redini della direzione creativa della produzione di video musicali, scatenare mosse di ballo ed effetti audiovisivi in un’incredibile performance di 60 secondi, scomponibile in clip da condividere di 5, 15 o 20 secondi.

Le clip possono poi essere caricate sul feed della App, ma solo una volta superati i controlli necessari. Qualsiasi contenuto che includa informazioni personali (o la riconoscibilità del volto del bambino nel video) non sarà approvato per il caricamento sul feed, ma può essere salvato nell’App per riguardarlo in presenza di amici o membri della famiglia.

Il 94% dei genitori crede inoltre che giocare con i mattoncini LEGO aiuti a sviluppare la creatività, mentre il 91% dice che migliora la capacità di problem-solving, e l’89% è convinta che accresca la sicurezza in loro stessi.*

Il 74% dei bambini tra i 5 e i 12 anni crede che la musica li aiuti a connettersi con gli amici*, e più della metà di quelli tra i 6 e i 10 anni confermano che ascoltano musica ogni giorno.**

Il 76% dei genitori, e di bambini tra i 5 e i 12 anni, conferma che la musica li aiuta ad esprimere chi sono veramente.**

L’81% dei genitori sostiene che la musica unisce le famiglie, aiutandoli a legare maggiormente con i figli.*

Il 92% dei genitori ed il 95% dei bambini tra i 5 e i 12 anni è convinto che giocare con LEGO sia divertente per tutta la famiglia.