Tornano i concerti di LaVerdi: sabato "Il Piccolo Principe" in streaming

Bustric, al secolo Sergio Bini, è attore, clown e fantasista dalla vena poetica e surreale, che ha già lavorato in numerosi spettacoli de laVerdi. Il direttore Marcello Bufalini torna alla guida dell'Orchestra, rinnovando un rapporto di amicizia e stima reciproca. E con loro torna online anche la rassegna “Crescendo in Musica”, a sottolineare l’importanza di creare il pubblico di domani, con la certezza di quanto sia importante stare vicini ai più piccoli, in questo delicato momento storico, e a quanto sia prezioso educarli fin dalla tenera età all’ascolto della musica, riuscendo a coniugare concentrazione e divertimento, tratto distintivo degli appuntamenti di questa deliziosa rassegna.

LaVerdi, i concerti in streaming e la raccolta fondi

Non sono comunque le prime iniziative in streaming dell'Orchestra, che naturalmente ha aumentato l'impegno in questa direzione da parecchi mesi: lo scorso 31 dicembre aveva salutato il nuovo anno trasmettendo alle 18 un concerto-omaggio a Beethoven diretto da Thomas Guggeis, ma già un mese prima il Teatro aveva aperto le porte (virtuali) allo streaming con "Pierino e il lupo", andata in scena all'Auditorium di Milano il 29 novembre, prima tappa di "Crescendo in musica", abbinata a una raccolta fondi rivolta al pubblico di affezionati e appassionati, in questi mesi più in sofferenza che mai. La raccolta fondi è ancora aperta: maggiori informazioni al sito dona.laverdi.org.