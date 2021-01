Capo Plaza, “Non fare così” è il video più visto su Youtube. Il testo

È subito balzato al primo posto il video di “Non fare così”, canzone di Capo Plaza e traccia numero 11 dell’album “Plaza”. Pubblicato il 22 gennaio, il video è un visual art che in meno di tre giorni ha superato le 600 mila visualizzazioni ed è il più visto tra quelli pubblicati da Capo Plaza (l’intervista a Sky Tg24). Per il lancio del nuovo album, il rapper ha rilasciato per ogni canzone un visual art video, progetto che ha entusiasmato i suoi fan. Dopo “Allenamento #4”, primo estratto dell’album, è stato il turno di tutte le altre tracce con l’exploit di “Non fare così”, uno dei brani più apprezzati fin dal primo ascolto. Il successo arriva contemporaneamente all’uscita del secondo singolo “PLAZA” con relativo video pubblicato su YouTube.