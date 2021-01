In radio e sulle piattaforme digitali arriva Mezze lune, singolo targato Sony dei Sierra. A un anno dall’esperienza maturata a X Factor e dopo il successo di Enfasi e Come mai, il duo romano torna sulla scena. Ponte e Sila Bower, questi gli alias di Massimo e Giacomo, sono attivi dal 2017 nell’underground hip hop della scena capitolina e con questo nuovo brano confermano le doti di sintesi di generi diversi in autentici brani pop, loro tratto distintivo.

MELODIA, RITORNELLO PENETRANTE E FLOW ELETTRONICI

Mezze Lune è prodotta da Mr. Monkey e Niro, presenta melodie avvolgenti e un ritornello penetrante che si unisce a flow elettronici, creando atmosfere sognanti, leggere ma profonde nei contenuti.

NEL BRANO LA NATURA, I DRAMMI, I VIZI E I DESIDERI UMANI

"Mezze Lune", dicono i Sierra, “parla della voglia di tornare alla normalità in questo periodo storico difficile per tutti. Ci sono riferimenti agli elementi naturali, allo schema universale che si fonde con i drammi quotidiani, ai desideri umani e ai vizi che deviano o completano le nostre vite. Le musiche vogliono trovare un punto d'incontro con la tradizione più cantautorale e il suo strumento chiave: la chitarra, con le nuove sonorità dei nostri giorni. Per noi questo brano rappresenta il primo capitolo di un processo di formazione nuovo. Vogliamo creare un legame solido con l'ascoltatore, facendolo entrare nel nostro mondo fatto di esperienze musicali variegate ma al contempo distinguibili per un nesso stilistico preciso”.

Nel brano ritroviamo un avvincente sistema di metafore e di allegorie. Le due strofe pur affrontando gli stessi temi da punti di vista differenti, confluiscono come due affluenti che s'incontrano in un fiume maggiore.