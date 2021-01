E' Acustico il viaggio emozionale che ci fa fare Veronica: il video

Sono nata a Napoli 25 anni fa e vivo ad Aversa, in provincia di Caserta. Dopo aver cantato in diverse band emergenti della mia città e partecipato a piccoli concorsi musicali di paese, nel 2016 ho raggiunto la semifinale nazionale del Festival di Castrocaro e la finale nazionale del Festival di Ghedi, mentre, a giugno del 2017, ho conquistato la finale nazionale della prima edizione del Premio Mario De Rosa, con la partecipazione straordinaria in giuria di Mogol. Ho scritto numerosi brani per la compilation “Hit Mania”. Nel 2018 ho frequentato il Master of Music presso la Luiss Business School, che mi ha dato la possibilità di confrontarmi con interpreti, autori e cantautori del calibro di Giorgia e Tommaso Paradiso. Nel 2019 ho fatto parte del team di iCompany per l’organizzazione del Concertone del Primo Maggio. A luglio del 2019 ho organizzato la sesta edizione del Palinuro Med, dove mi sono esibita con numerosi artisti emergenti.



Il Master of Music è stato il punto di partenza di un progetto che si snoda tra ritmi elettronici e pop, combinati tra loro, fungendo da partitura musicale ed emotiva alle tematiche trattate. Il punto di forza della mia musica sono sicuramente le tematiche

sociali, affrontate utilizzando sempre il linguaggio del pop. Il 30 gennaio 2020 è uscito il mio brano Kaleidoscopio, prodotto da Cantieri Sonori e incentrato sul tema del bullismo, fenomeno che ho sperimentato sulla mia pelle. Sfruttando la metafora del caleidoscopio, mi sono trovata a trattare le sfaccettature visibili e invisibili di uno stigma la cui ripercussione, spesso, spinge all’incapacità di denuncia.



Il videoclip del brano è stato presentato in occasione della giornata nazionale contro il bullismo nell’ambito del tour Inverti organizzato dalla Regione Campania, rientrando, inoltre, tra i primi 6 su oltre 700 progetti nella finale della V edizione

del Sicily Farm Film Festival di Agrigento. Il 17 marzo, il singolo si è classificato 31mo su 1750 progetti nella semifinale del Primo Maggio Next. Il mio brano Wonder Woman invece è dedicato alla parità di genere e il videoclip è stato supportato da un progetto che racchiude circa 50 testimonianze tra donne e uomini inerenti al tema trattato. Accanto a questi singoli c'è anche una versione più spensierata di me, con brani come Punta Cana e altri che andranno a comporre il mio primo ep, di prossima uscita.



Il 24 agosto 2020 mi sono esibita al Meeting del mare nella sezione artisti emergenti, aprendo il concerto di Fulminacci. Sono anche una delle undici finaliste della XVI edizione del prestigioso Premio Bianca d’Aponte e prossimamente mi esibirò al Palasele di Eboli per la finale dell’Evoli Festival. Acustico, il mio ultimo singolo, nasce da una mia esperienza personale: parla di mio cugino Desio, affetto da autismo. Il testo è stato scritto partendo proprio dalla testimonianza di sua madre, quindi parole e musica sono state accuratamente scelte, per prendere in prestito gli occhi di chi guarda il mondo tramite questo spettro. Il brano presenta sfumature elettroniche e si tramuta in un’esperienza sensoriale, tramite l’inserimento di suoni che vogliono restituire il punto di vista di una persona affetta da autismo.