Paul Stanley dei Kiss debutta da solista con Now and Then

Paul Stanley, cofondatore e frontman dei Kiss, presenta il primo album del suo progetto Soul Station, band che omaggia i grandi artisti del Soul e del R&B.

Il gruppo, un ensemble di 15 elementi, ha registrato un album con nove cover e cinque nuove canzoni: Now and Then sarà pubblicato il prossimo 5 marzo da Universal Music. O-O-H Child (originariamente dei Five Stairsteps) è il primo singolo tratto dall’album ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. I Soul Station di Paul Stanley hanno iniziato ad esibirsi in piccoli ed intimi club, un ambiente adatto per riproporre quei classici che erano stati la prima ispirazione di Paul.



“Molto prima di ascoltare le grandi band britanniche – ha dichiarato Stanley - sono cresciuto ascoltando il Philly Soul e la Motown e sono stato fortunato ad aver visto in azione Otis Redding e Solomon Burke. Quella musica e quei testi mi hanno dato forza e speranza, soprattutto nei momenti difficili. Considero i grandi classici di quell'epoca alla stregua di medicine magiche che tutti dovrebbero riscoprire”.



I membri della Soul Stayion di Stanley includono: Rafael "Hoffa" Moreira (chitarra e cori), Sean Hurley (basso), Alex Alessandroni (tastiere), Ely Rise (tastiere), Eric Singer (batteria e cori), Ray Yslas (percussioni), Gavyn Rhone (cori), Crystal Starr (cori), Laurhan Beato (cori) e Jon Pappenbrook (tromba). La band è inoltre arricchita da una sezione di archi e da due fiatisti, consentendo al muro del suono di Soul Station d’essere ancor più cementato.

Paul Stanley è stato co-fondatore dei KISS, una delle più grandi band nella storia del rock durante 50 anni di carriera. Con 30 album d'oro negli Stati Uniti ed oltre a 100 milioni di vendite mondiali, sono la band americana numero 1 per la quantità degli album d'oro certificati.

Più forte che mai, l'eredità dei KISS continua a crescere, generazione dopo generazione: Stanley l’ha pubblicato il suo primo libro di memorie Face The Music: A Life Exposed, che ha debuttato al 2 ° posto nella lista dei best seller del New York Times (Aprile 2014), seguito dal suo secondo best seller Backstage Pass.

TRACKS:

Could It Be I'm Falling In Love / I Do / I, Oh I / Ooo Baby Baby / O-O-H Child / Save Me (From You) / Just My Imagination (Running Away With Me) / Whenever You're Ready (I'm Here) / The Tracks Of My Tears / Let's Stay Together / La-La – Means I Love You / Lorelei / You Are Everything / Baby I Need Your Loving