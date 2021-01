Meganoidi, portano l'Esercito in TV: il VIDEO

Tra i pezzi del nostro ultimo disco questo è uno di quelli più significativi e a cui siamo più legati. Esercito in TV è il racconto di un tempo, il nostro, che ci costringe a stare costantemente sotto i riflettori, a mostrarci e, molto spesso, a farlo raccontandoci in modo diverso da ciò che siamo realmente. Il periodo di isolamento che abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, ci ha portati però a riflettere sull’importanza di riavvicinarci all’essenza di quel che ci circonda e a riconoscere la bellezza dell’essere autentici.



Il brano, come gli altri del nostro ultimo album, Mescla, l’abbiamo scritto nel 2019, ma il testo si è rivelato un racconto molto aderente a questo periodo. Il videoclip invece, a cura di LucernaFilms, è stato concepito proprio durante il lockdown di marzo/aprile 2020: il video, attraverso delle istantanee, vuole descrivere la sensazione, che tuttora ci accomuna, di essere in pausa, nell’attesa del momento in cui si potrà schiacciare di nuovo su play. Una serie di freeze-frame, di ricordi di come eravamo e al contempo proiezioni di come vorremmo essere in futuro, ma non è più il racconto dell’andrà tutto bene bensì della necessità di convivere con una realtà nuova che ci vedrà (forse) più uniti e con la determinazione del dobbiamo essere migliori.



Il brano è tratto dal nostro ultimo album, nato dopo il Delirio Experience Tour: due anni di concerti in cui abbiamo festeggiato l’omonimo disco e i nostri vent’anni di carriera, consolidando il rapporto con i fan. Finito il tour era grande l’esigenza di non fermarsi e così tra la primavera e l’estate del 2019 avevamo già scritto i nuovi brani che abbiamo registrato in autunno e che hanno composto Mescla, il nostro settimo lavoro, pubblicato in piena pandemia. Ci siamo dovuti fermare ma la voglia di ripartire per tornare a godersi la fortuna di condividere il proprio lavoro con chi viene ad ascoltarci è fortissima. La musica è uno scambio e abbiamo sempre visto il nostro percorso come una sorta di progetto collettivo, nel quale ci si confronta con le persone che ci seguono e si cresce insieme. Per una band come noi, che nella dimensione live trova la sua espressione più viva, perdere quell’esperienza, quel momento, è pesante. Ma le distanze sono un’ottima scusa per restare uniti e rimaniamo nei dintorni ad aspettare il giorno adatto: sono i due passaggi del brano che ci rimarranno fortemente impressi. Se c’è una cosa che ci ha insegnato il 2020 è proprio che non bisogna mai dare nulla per scontato e che, anche in un mondo così frenetico come quello che viviamo, a volte bisogna imparare ad aspettare e pazientare.



Crediti

Meganoidi - Esercito in tv (Official video)

Band: Meganoidi

Disco: Mescla

Brano: Esercito in tv (Guercio - Di Muzio)

Regia: LucernaFilms

Ideazione: Luca Guercio

Video e Brano prodotti da Meganoidi

Attori in ordine di apparizione: Francesca Vablais, Rodrigo Brito, Gennaro Acampora (The HONEY BAR)

Il video è stato girato rispettando tutte le norme anti covid: compare solo il cantante Davide Di Muzio e non tutta la band per le riprese; gli attori scelti sono una coppia convivente; le riprese al The Honey Bar sono state fatte durante la chiusura al pubblico e le immagini di Davide Di Muzio tra la gente in Via XX Settembre a Genova sono frutto di un lavoro di post produzione nel quale si è inserita l'immagine del cantante in un secondo momento.