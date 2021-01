Remo Anzovino racconta la grande musica d'arte con l'Orchestra Naonis

È riconosciuta come una fra le più rappresentative orchestre del Friuli Venezia Giulia, con un occhio particolare di riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla creatività, realizzando fin dalla sua fondazione nel 1998 rilevanti progetti musicali poliedrici e trasversali assieme a musicisti, cantanti, artisti di fama internazionale e anche quest’anno l’Accademia Musicale Naonis non ha voluto mancare nel rendere omaggio al mai dimenticato Maestro Beniamino Gavasso, fondatore dell’orchestra prematuramente scomparso nel 2018. Nonostante l’emergenza sanitaria, che costringe i Teatri a rimanere chiusi al pubblico, il Memorial Gavasso infatti è stato ripensato attraverso la realizzazione di un documentario musicale registrato a inizio dicembre al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone per continuare a diffondere la tradizione artistica dell’Orchestra Naonis e fungerà, inoltre, da anteprima speciale al concerto in presenza che verrà realizzato il prossimo anno.

Come nelle prime due edizioni, l’Accademia ha mantenuto vivo, secondo la tradizione del memorial, l’incontro con un artista di fama internazionale: dopo Katia Ricciarelli e Paolo Fresu, l’Orchestra Naonis, diretta da Valter Sivilotti, ha individuato e invitato il Maestro Remo Anzovino alla realizzazione congiunta di un nuovo grande progetto live. Ci sarà infatti il compositore e pianista, che accompagnato dall’Orchestra, racconterà “La Grande Musica dell’Arte”, ovvero il percorso che lo ha portato ad affermarsi a livello mondiale componendo le colonne sonore originali dei film per “La Grande Arte al Cinema”, da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, che lo scorso anno sono state premiate con il Nastro D’Argento – Menzione Speciale Musica dell’Arte e sono diventate anche uno speciale cofanetto discografico, Art Film Music, pubblicato in tutto il mondo da Sony Masterworks/Sony Classical.

Il filo conduttore del progetto sarà la musica. Il documentario ripercorre la storia e i progetti dell’Orchestra Naonis arrivando ai giorni nostri e in particolare alla scelta del Direttore Artistico, il Maestro Valter Sivilotti, di fare un vero e proprio viaggio nelle colonne sonore di Anzovino per questa terza edizione speciale del Memorial Gavasso.

“Quest’anno abbiamo voluto avere il grande artista Remo Anzovino – afferma il Direttore Sivilotti – perchè la sua musica è contemporanea, le sue straordinarie colonne sonore sono collegate al mondo attuale e ha una visione della musica molto aperta, che permette all’Orchestra di continuare il suo importante percorso artistico”.

Il compositore svela al pubblico per la prima volta il legame tra suoni, arte e immagini, ovvero gli elementi fondamentali di questo speciale nuovo live, “La Grande Musica dell’Arte”, che vedrà anche la presenza di un sistema tecnologico visuale alimentato in tempo reale dalla stessa musica interpretata dall’Orchestra con il pianoforte di Anzovino: le immagini delle opere di alcuni dei più grandi pittori di tutti i tempi verranno dunque rivisitate proprio dalla musica suonata dal vivo.

Il documentario sarà l’anticipazione di quello che sarà il vero e proprio grande evento in programma il prossimo anno, il concerto dal vivo dell'Orchestra Naonis, diretta da Valter Sivilotti, con Remo Anzovino e con il pubblico in presenza.

Diretto da Giulio Ladini e prodotto dall’Accademia Musicale Naonis – con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone Assessorato alla Cultura e della Fondazione Friuli – il documentario musicale verrà trasmesso alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio sui social dell’Accademia e sul canale YouTube del Maestro Remo Anzovino, ospite speciale di questa edizione (link bit.ly/remomemorial).