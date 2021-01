Playlist per un 2021 color indaco tra Bublé e la coppia Albenati-Zhang

1 “Torneremo uno” - Albenati & Lisa Zhang

Il brano è stato ispirato per dare un messaggio di speranza in questo momento surreale che stiamo vivendo, una collaborazione tra il musicista italiano Alberto Benati e la cantante cinese Lisa Zhang, la perfetta sintesi della voce di Donna Summer e il carisma di Tina Turner, appartenenti alle due nazioni che per prime sono state provate dall'arrivo del Covid 19. Come la collaborazione tra le due nazioni ha portato sostegno ed aiuto alle popolazioni, così la nostra collaborazione ha generato questo brano, peraltro realizzato con accordatura aurea a 432hertz. Convinti che la bellezza, l'arte e la musica possano cambiare in meglio la visione del nostro mondo e condurre ad un reale prossimo cambiamento, Vi offriamo l'ascolto di queste vibrazioni sonore e delle parole ispirate da uno stato di meditazione: buon ascolto.

2 “La battaglia Cosmica” - Albenati&Sitarvala

Gli elementi della natura terrena si incontrano si confrontano e si intersecano, l'essere umano interpreta le differenze e le divergenze come fosse una "battaglia" fra le vette dei monti più alti e le profondità marine, fra la luce dell'alba che sovrasta il buio della notte e la bellezza sublime di un cielo stellato. Forse dovremmo interpretare tutto ciò come un "grande abbraccio" in un continuo divenire, un susseguirsi di cicli, giorno, notte e stagioni, una danza in continuo movimento che forma quell'equilibrio naturale creatore della vita.

3 “Un mondo su misura (What a wonderful world)” - Ridillo

Nel 1968 “I Trolls” incisero la cover in lingua italiana di “What a wonderful world” interpretata da Louis Armstrong. Nel 2020 i Ridillo riprendono il loro testo con una versione Rn’B, suoni attuali ma con riferimento al passato. Nella traduzione letterale del testo si legge: “I colori dell'arcobaleno, così belli nel cielo sono anche nelle facce della gente che passa vedo amici stringersi la mano, chiedendo "come va?" Stanno davvero dicendo "Ti amo”. Un’immagine che vorremmo tornasse quanto prima: un Mondo INDACO.

4 “Last Christmas” - Infradisco

Un omaggio agli Wham, in particolare a George Michael scomparso proprio il giorno di Natale del 2016. Questo brano ha un fascino particolare, i momenti del Natale vissuti con amici e parenti sono ogni anno indimenticabili e segnano il percorso della nostra vita in relazione con chi amiamo. E in queste feste, dopo, 36 anni, arrivato al primo posto delle classifiche in UK.

5 “State Of The Art”- Gotye

Il progresso tecnologico affascina l’essere umano, dagli anni ’50 abbiamo assistito ad un crescendo che ha preso sempre più spazio nel nostro quotidiano, il tempo che dedichiamo agli oggetti tecnologici è sempre maggiore e ciò va scapito dei rapporti umani. Essere consapevoli di ciò e riportare il nostro spazio/tempo in equilibrio sarà fondamentale per non perdere la nostra umanità.

6 “Heroes”- David Bowie

“Possiamo essere eroi, anche solo per un giorno” attraverso l’amore si superano ostacoli, paure, guerre. Il grido disperato di Bowie dentro ad un incedere di suoni che ricordano un mantra, è il messaggio che lancia a tutti gli oppressi in cerca di una via di fuga da un mondo non più sopportabile.

7 “Luck Be A Lady” - Seal

Un classico di Frank Sinatra magistralmente reinterpretato da Seal

guardando le luci scintillanti di un grande albero o passeggiando a tempo di musica fra un negozio e l’altro ritrovo la magia del Natale.

8 “Never Forget You” - Noisettes

L’allegrie a spensieratezza dei momenti belli, vorremmo sempre ricordare la bellezza che ci sta intorno quando siamo con le persone speciali che frequentiamo.

9 “Sympathique” - Pink Martini

Un’atmosfera francese ci porta nel mondo dell’oblio, a volte vogliamo restare con noi stessi per assaporare i ricordi dei nostri amori e non essere distratti dalla banalità della quotidianità, ma continuare a sognare.

10 “Hold On” - Michael Buble

Un’intensa ballata a chiusura del nostro viaggio musicale, un grande abbraccio per sconfiggere le paure e le delusioni, avremo sempre qualcuno a fianco a sostenerci.

