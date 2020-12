Tra lasciami stare e lasciami andare c'è il Disco di cmqmartina

Le canzoni come finestre per osservare il mondo fuori. E quando le immagini che evocano sono ricche, intense, colorate (non importano almeno in questo contesto le sfumature) allora non serve neanche il nome per un album di debutto, basta chiamarlo Disco. Così ha scelto cmqmartina, protagonista di X Factor 2020, che ho incontrato sul computer.



Martina come stai?

Bene. Dopo X Factor ho staccato il cervello e sono rinata. Ne sono uscita soddisfatta ma affaticata mentalmente. Ora sono carica per riprendere a lavorare, per creare nuovi pezzi. Con gli altri ragazzi siamo in contatto, ci siamo visti alla finale e ci sentiamo quotidianamente in chat. Con Vergo, Melancholia e Mydrama poi si è creato un rapporto speciale.

Collaborerai col tuo giudice Hell Raton?

Non ci siamo più sentiti ma c’era idea di fare qualcosa insieme.

Ti sei trovata bene con lui?

Eccome. Già dal primissimo incontro alle audizioni ho pensato che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Poi nel tempo ci siamo conosciuti meglio, mi dava un sacco di dritte, parlava molto, mi ha dato grande mano. Sia da coach che da amico.

Come procede la scrittura?

Mi piace molto, d'altra parte mi sento vicina al cantautorato tradizionale: Lucio Battisti, Adriano Celentano, Lucio dalla, mi sento legata a quel mondo inteso come vecchia scuola. Poi la mia scrittura è oggi è un po' un mischione.

Lo stare a casa ti ha tolto ispirazione?

Fortunatamente non mi ha tolto ispirazione nello scrivere, mi faccio i miei viaggi mentali e qualche pezzo è nato.

La tua famiglia si è arresa al tuo voler essere artista?

Sicuramente ora che ho fatto X Factor la mia famiglia ha più chiare le mie idee. Non ho ancora il supporto ma ora che la direzione è netta mi sento meno giudicata.

Che effetto ti fa sapere che molte adolescenti vogliono il tuo taglio di capelli?

Pensa che io tante volte mi sento dire di cambiare il mio taglio, che ho i capelli da drogata. A parte ciò mi fa strano.

Faresti anche l'autrice oltre che l'interprete?

Ci ho pensato e l'idea mi piace ma devo ancora maturare, in questo lavoro bisogna muoversi con calma. Quando ho una idea me la annoto sul cellulare. Di solito parto da un qualcosa che mi succede oppure da una persona che mi colpisce.

Durante le feste farai qualcosa sui tuoi canali social?

Sono presente sui social ma non ho pensato a un evento speciale. Vorrei dedicare tempo alla famiglia e agli amici.

Perché hai scelto X Factor?

Ti dico la verità: quando è esploso il covid (tutto sul coronavirus) mi sono trovata disorientata, la musica correva solo sui social e mi sono detto che avrei potuto tentare la strada del talent. In sostanza sono uscita dalla mia confort zone per inseguire un ideale di musica lontano da me.

L'obiettivo?

Fare musica. Non ho mai pensato a vincere. E' stato un bel gioco.

La tua è una generazione che ha riscoperto i valori sociali e umani.

E' bello sentire queste parole. Mi sento parte di una generazione che non sta zitta davanti alle ingiustizie. Ho le mie battaglie e ci metto la faccia. E anche i miei amici sono così. Non abbiamo timore di partecipare al Gay Pride e manifestare. Poi grazie a X Factor ho molti più follower e dunque mi faccio sentire, non ho paura di dire la mia, cerco di essere una trascinatrice.

Cosa ti aspetti sotto l'albero?

Non mi piacciono i regali, preferisco farli. Trascorrerò le feste con mia mamma e mia nonna e farò mille scaramanzie affinché il 2021 sia un anno bello. Mi concederò la gioia di mangiare tutto quello che mia nonna, ottima cuoca, cucina.

Non è che ti vedremo a MasterChef?

Non c'è pericolo. Ho la nonna che cucina.

Cosa puoi anticiparmi del tuo 2021?

Posso dire davvero poco, posso sbilanciarmi con un Ep in arrivo a ridosso dell'estate preceduto da un singolo!