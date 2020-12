Le dieci canzoni per un Natale diverso di Valentina Parisse

In occasione delle festività, per le quali ci ha creato un playlist esclusiva, l'artista sarà protagonista all’ Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci con un concerto acustico trasmesso sui maxischermi dell'area di imbarco e dedicata ai voli internazionali. E non dimenticate di ascoltare il singolo “Ogni bene” feat Space One

1 - PALACE, Sam Smith

La prima volta che ho ascoltato questo brano era proprio Natale. La dolcezza delle parole, la delicatezza dell’arrangiamento e la voce di Smith sono una cornice perfetta secondo me per rilassarsi e scaldarsi durante le fredde serate di Dicembre.

2 - HOW DO YOU FLY, Jamie Cullum

La straordinaria eleganza di questa canzone che ho scoperto da poco, in quanto fa parte dell’ultimo album di Cullum, mette davvero le ali. In un periodo così complesso per tutti e in queste festività così difficili trovo sia bello poter viaggiare con i propri pensieri cullati dalla sua voce e gli archi di questa canzone.



3 - LA VERITÀ, Brunori Sas

In una playlist non può mancare la presenza di Brunori. Le sue parole fanno riflettere, e questa credo sia una delle canzoni più belle del panorama musicale Italiano

degli ultimi anni.



4 - DIE ALONE, Finneas

Finneas riesce ad essere leggero e profondo allo stesso tempo e questo brano ne è testimonianza, mi piace un casino. Si lascia ascoltare, trasportandoti in un mondo ovattato ideale per questo periodo. E al contrario di quanto si potrebbe immaginare dal titolo, è invece un vero e proprio inno a non stare soli: c’è qualcuno che ti tende la mano, e che sarà al tuo fianco - se vuoi “.. I'll stay by your side in the afterglow”.

5 - L’AMORE, Cosmo

Questa canzone è tra quelle che metto a tutto volume in macchina, spesso nel traffico della Capitale, e la canto a squarciagola “.. Ti scopri speciale, in fondo un po' ti vuoi bene, è come un sogno incredibile magari poi non è vero, però adesso ci credo”.

6 - HOLD BACK THE RIVER, James Bay

Una vera e proprio sferzata di energia, ogni volta che lo ascolto mi mette di buon umore e mi da la carica giusta. Album peraltro splendido, pieno di luci e di ombre.



7 - FIGLIO DI UN RE, Cesare Cremonini

Tra le canzoni che preferisco di Cremonini, testo e arrangiamento si fondono con estrema eleganza in un viaggio trasversale che racconta un pò di tutti. C’è spesso un filo di malinconia nelle sue canzoni, questa non fa eccezione, ed è uno stile che semplicemente adoro.



8 - AT LAST, versione di JONI MITCHELL

Per quanto mi riguarda non può essere Natale senza la voce di Joni Mitchell!! Sorrido ancora se penso a una delle famose scene del mitico film “Love Actually”, Natalizio per antonomasia, dove Emma Thompson si commuove ascoltando “Both Sides Now” con alle spalle un albero di Natale e tra le mani il regalo che proprio non si aspettava!! Ma siccome sarebbe bello restare lontano dalle lacrime quest’anno, scelgo questo brano di Etta James coverizzato magistralmente dalla Mitchell, una vera perla.



9 - THE A TEAM, Ed Sheeran

Parte chitarra e voce, semplice e diretta, e quando dice “it’s too cold outside for angels to fly” ho sempre immaginato una porta che si apre e che lascia entrare chi là fuori è solo.



10 - PLEASE PLEASE LET ME GET WHAT I WANT, The Smiths

Vorrei chiudere questa playlist con il messaggio di questa canzone, un classico, semplice e graffiata fino al midollo: “ti prego, lasciami avere quello che desidero”. Ed è questo l’augurio che rivolgo a tutti per l’anno nuovo che sta per arrivare, realizzare i propri sogni e poterlo fare in mondo meno sofferente di quello che lasceremo all’anno passato. Come proprio in una delle mie stesse canzoni “Ogni bene”, dove cito anche il Natale, spero davvero e di tutto cuore che ci lasceremo alle spalle Tutto quello che ci ha messi alla prova, per fare spazio solo a cosa ci potrà fare bene!