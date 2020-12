Si esprime una volta di più, nel brano "Gli Romani", l’amore per Roma dei Marcondiro. Una band dal tratto ironico e pungente, che della Città Eterna regala qui un ritratto sfrontato e al contempo affettuoso.

Nel videoclip, impostato come un videogioco e ambientato a Cinecittà, “casa di adozione” di Federico Fellini, c’è un tributo affettuoso al grande regista, nel centenario della nascita, che si esprime con tanti riferimenti cinematografici. Insomma: una dedica all’universo di Fellini, romagnolo, ma romano d’adozione.

gli romani, ritratto in musica affettuoso e sfrontato

Un omaggio alla maestosità di Roma, città sacra e profana, luogo di contraddizioni, di grande Bellezza, d’Arte e confusione.

Marco Borrelli, l’autore del testo, sintetizza “Gli Romani” come una visione affettuosa, ironica e sfrontata della gente che abita la Città.

GLI ROMANI ODIANO O AMANO ROMA?

"Gli Romani odiano o amano Roma? Me lo sono chiesto tante volte. Io vengo dalla Calabria e dalla Campania. Dai luoghi dov'è nata la taranta, che Roma ha accolto sempre, essendo una città di confluenze ed incontri di molteplici culture e tradizioni. Gli Romani sono, secondo me, un popolo che conosce perfettamente il senso dell'accoglienza. Per accogliere bisogna fare spazio e a volte armarsi di pazienza, perché non tutti sono educati allo stesso modo. D'altronde, <<Colla Pazienza s'impara la Scienza, Dicheno a Roma>> Insomma Gli Romani siamo tutti noi, soprattutto in questo periodo..."

IL FEAT DI EDOARDO DE ANGELIS

“Gli Romani”, dal 17 dicembre nei digital store su etichetta Parodoi Dischi/distribuzione Artist First, vede il feat. di Edoardo De Angelis, artista riconosciuto della canzone romana e della cultura popolare capitolina, nato artisticamente al Folk Studio ed entrato a far parte della tradizione con canzoni come “Lella”.

Al brano hanno collaborato Paolo Giovenchi alla chitarra e Lucio Bardi al mandolino.