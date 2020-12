Achille Lauro torna a Sanremo per la terza volta ma ora come ospite

Il suo nome era dato in gara ma questa volta non è uscito. Ma questo non impedirà a uno degli artisti più anarchici del terzo millennio di salire sul palco del Teatro Ariston. Nel 2021 sarà al Festival da ospite

Se qualcuno è rimasto deluso ora può rasserenarsi. E può anche iniziare a pensare a chi destinare il proprio pacchetto di voti. Perché è vero che Achille Lauro non rientra nell'elenco dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo del 2021 , ma è vero invece che l'eclettico artista, in gara in occasione delle ultime due edizioni, è atteso come ospite. Non c'è la conferma ufficiale ma i rumors sono così forti che è arduo pensare sia infondati.

approfondimento Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara Nell'attesa lui continua a entusiamsare i suoi fan con nuove idee e nuovi progetti. Pochi giorni fa sul suo canale YouTube è apparso videoclip di Jingle Bell Rock feat Annalisa, estratto dall'album 1920 – ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND. Achille Lauro e Annalisa rafforzano con questo classico del Natale la loro collaborazione nata proprio sul palco dell’Ariston quando hanno interpretato Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Il sodalizio è poi proseguito con Sweet Dreams in 1990, al punto da essere considerati una coppia artistica affiatata e capace di impreziosire ogni brano in cui si trova a lavorare insieme.