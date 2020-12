VonDatty presenta il singolo Hanno bendato il mio cuore: il video

Il brano nasce musicalmente come un omaggio al tango e alla mia passione nei confronti della cultura argentina, poi, ovviamente essendo arrangiato da una band di musicisti di estrazione prevalentemente rock ha preso una piega diversa, ma non per questo meno affascinante, anzi mi riporta alla radici waitsiane della mia scrittura ed è uno dei miei brani preferiti tra tutti quelli che ho scritto e prodotto per il disco Nemico Pubblico che uscirà a Gennaio. Ha un testo che prova a trasmettere per immagine la rabbia per le occasioni mancate e la strofa ,scritta da Lara, offre una chiave di lettura ancora differente: personalmente la leggo come una confessione di due anime solitarie e incazzate col mondo, ognuna per i suoi motivi…ma nel finale mi piace che ognuno possa dare la sua interpretazione, come fosse un film.

Non volevo che il video raccontasse una vera e propria storia, ho martorizzato per giorni il videomaker Giacomo Latorrata con tutti i riferimenti possibili figli della mia passione per la settima arte, da Tim Burton a Gaspar Noè, passando per le scene più fetish di Tarantino e Rodriguez, volevo immagini forti e magari disturbanti (come potevano essere i videoclip di Floria Sigismondi, che adoravo da ragazzo su MTV) che potessero esprimere le sensazioni del brano senza portarlo da un’altra parte con un vero e proprio racconto a parte. Oggi avere un videoclip da caricare sul proprio canale Youtube è molto semplice di qualche anno fa, si vedono spesso in giro per il web video molto simili tra loro, con gli stessi riferimenti, lo stesso storytelling e spesso anche con le stesse facce: optare per un video simile vuol dire in qualche modo prendersi sul serio ed oggi prendersi sul serio è un rischio. E correrlo è una scelta che si può pagare cara. L’idea dell’animazione è sempre stata una mia fissazione, ma ho lasciato carta bianca a Giacomo che è riuscito a mio parere ha fare un ottimo lavoro.

Il singolo “Hanno bendato il mio cuore” è incluso nel disco “Nemico Pubblico” in uscita il 15 gennaio per Vrec/Audioglobe.