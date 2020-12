Michele Fazio è Free e ci porta alle radici del jazz con una playlist

Free (Abeat Records) è il nuovo disco di Michele Fazio. Il pianista Jazz, che anche grazie alle colonne sonore firmate per Sergio Rubini, si è guadagnato il plauso della critica internazionale, torna con un nuovo lavoro nel quale spicca il suo lato compositivo, con il supporto di Mimmo Campanale alla batteria e di Marco Loddo al contrabbasso, oltre alla presenza, come special guests, di Fabrizio Bosso alla tromba e della Giapponese Aska Kaneko al violino, artisti considerati al top mondiale per capacità espressive e tecniche. In questa playlist esclusiva racconta quali sono i dieci brani per lui fondamentali per entrare nell'universo del Jazz.



1. Koln concert di Keith Jarrett:

E’ il pianismo che mi ha colpito di più da quando avevo 18 anni

2 Pat Metheny Group American Garage:

Il primo disco che ho ascoltato di jazz contemporaneo e l’artista che seguo da sempre.

3 All Things You Are di Jarrett trio:

Tra le improvvisazioni di jarrett più ispirate di sempre

4 Improvvisi di Chopin:

Ho studiato musica classica da piccolo e queste composizioni di Chopin mi hanno sempre colpito per la potenza irraggiungibile della sua musica

5 Sakamoto Revenge:

Seguo questo artista da sempre per la sua genialità e questo pezzo è di una grandezza assoluta per la sua "struggenza"

6 Ennio Morricone la colonna sonora di C’era una volta in America:

Per la sua bellezza e perché ancora oggi mi emoziona sempre dopo averla ascoltata mille volte

7 Pat Metheny Offramp:

Mi ricorda il mio primo innamoramento

8 John Williams Theme From Schindler's List:

Perché ritengo sia una melodia che rappresenta profondamente il tema del film

9 Bill Evans. Waltz for Debby:

Perché è stato il primo brano che ho ascoltato di questo pianista che ha contribuito in modo fondamentale al mio avvicinamento al jazz

10 Keith Jarrett Over The Rainbow:

È un brano che io amo e ricordo che. Per un anno intero ho ascoltato quel pezzo ogni giorno.