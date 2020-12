Raffaele Kohler omaggia la musica surf con Summer's Fading: il video

“Il 13 marzo ho iniziato a suonare la tromba dalla mia finestra in via Fauchè a Milano. Suonavo soprattutto per me, per i miei vicini, per il quartiere. Mi sono accorto che la musica arrivava in tutta la città e che lanciava un messaggio di speranza e condivisione. Nei giorni successivi mi hanno scritto e chiamato da tutto il mondo. Non ho mai smesso di suonare fino al giorno in cui finalmente sono potuto scendere di nuovo per strada, tra la gente, con la mia tromba. È stato un periodo molto intenso. Dopo il primo lockdown sono stato invitato ad inaugurare il Ferrara Buskers Festival insieme a Gianna Nannini, ho suonato al Gran Premio di Monza, al derby della Madonnina Inter Milan a San Siro, ho ricevuto il premio ‘etica’ all’Overtime Festival di Macerata e nei giorni scorsi ho partecipato all’accensione delle luci natalizie di Milano. Questo momento andava fotografato e così nato il disco Rondini, registrato con la mia amata Swing Band, per portare un messaggio di speranza. Il disco è fresco di stampa, avremmo dovuto presentarlo con un grande concerto in un locale di Milano ma tornerà anche quel tempo, magari quando le rondini ricominceranno a volare sopra di noi, in primavera.

La band è formata dalla mia tromba, conosciuta da tempo nelle notti bohémien milanesi insieme al mio inseparabile compagno di ottone, il trombonista Luciano Macchia, dalla splendida cantante Gabriella De Mango, dalle chitarre degli esplosivi Matteo D'Amico e Francesco Moglia, dall'eclettico batterista Stefano Grasso e dal giovanissimo bassista Giovanni Doneda, che è anche l’attore di questo video che esce oggi.

Il disco Rondini lo abbiamo interamente registrato in presa diretta ed è composto da 11 tracce di brani originali e cover in lingua italiana, francese e inglese.

Si può trovare su tutte le piattaforme musicali digitali ed è distribuito in tutto il mondo da IRD International (www.ird.it). Oppure si può usufruire degli ultimissimi giorni della campagna crowdfunding www.rondiniswing.it dove, oltre al disco fisico o digitale, si possono prenotare esclusive serenate al telefono, sui pianerottoli, sotto i balconi o dalla ormai mia famosa finestra di casa in via Fouchè. L’idea delle serenate è piaciuta moltissimo, è molto romantica e rispecchia una componente affascinante della mia musica, emersa in questo tempo di fragilità. Per me è stata una grande opportunità, sono stato ospite nelle principali emittenti televisive; le radio e i giornali continuano a parlare della mia musica e a farla ascoltare ma soprattutto sono felice che la musica continui a volare alta nei cieli, a scappare da ogni gabbia, portando messaggi di speranza”.