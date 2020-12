Brujas, dopo X Factor tornano con Niente e una playlist speciale

C’erano una volta i Monkey Tempura, protagonisti a X Factor 2019 con Take me to church di Hozier. Ora Francesca palamidessi e Francesco De Palma tornano con un nuovo progetto (Flamingo Management / distr. Artist First), interamente scritto, suonato e prodotto dalla band, dalle prime fasi di scrittura al mastering. Racconta una relazione sentimentale non equilibrata e ci hanno fatto in esclusiva un playlist ...non equilibrata TUTTO SU X FACTOR 2020

I don't care (mary margareth o'hara): da una delle cantanti più sottovalutate della storia, una canzone che parla di una separazione, interpretata nel modo più sincero e toccante che si possa immaginare, con un senso di rassegnazione che rende la tristezza dolce e commovente; "you don't want to be sorry for what you can't help, it's just the way love goes".

Questo corpo: la forza di questa canzone sta nel riuscire a raccontare in maniera estremamente vivida il dolore tra l'emozione e il corpo. "E dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue alle vene"; separarsi da una persona che si ama (o che si è amata) è quasi come staccarsi un braccio alle volte, e il nostro corpo ci ricorda dolorosamente quello dell'altro, facendoci odiare quello che abbiamo intorno ma anche ciò che è più vicino, ovvero noi stessi.

Maldición: il lato oscuro dei rapporti, quelli che si mascherano da amore ma si nutrono di violenza. In questa canzone una donna che cerca una via d'uscita e di salvezza. Questo è il tema dell'intero concept album da cui è tratto il brano, un tema che dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti.

Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi: una canzone incredibile che parla allo stesso tempo di un amore finito e di uno appena cominciato, ma anche del liberarsi degli strascichi e dei pesi che spesso portiamo con noi dopo una separazione. Come può uno scoglio arginare il mare?



You can't always get what you want: una canzone semplice con un testo altrettanto semplice che racchiude però in sé una verità degna della filosofia più alta: non sappiamo cosa è meglio per noi, e se ci lasciamo andare potremmo scoprire che a renderci felici non è ciò che pensavamo. Utilissimo in caso di fine di una relazione.

Mia: Giovanni Truppi è uno dei nostri cantautori preferiti per il suo modo così crudo e poetico di raccontare ed è uno di quegli artisti che definiamo necessari. Mia è una canzone che racconta il dolore per la fine di un amore da un punto di vista estremamente fisico.

Giocattoli: "...diventano mondezza" Rancore racconta così il sentimento che si prova quando si è scartati a discapito di qualcosa di nuovo e scintillante, e lo fa nel modo più duro possibile. Amiamo questo brano e consideriamo "Musica per bambini" uno dei dischi italiani migliori degli ultimi tempi.

Cellophane: è un brano che quando abbiamo ascoltato per la prima volta ci ha tagliato le gambe e rotto il fiato. Il testo racconta di un amore che finisce anche per cause esterne alla coppia e l'interpretazione di FKA Twigs è così aliena e piena di dolore da renderlo veramente unico.

Nude: criptica come solo i radiohead possono essere ma allo stesso tempo musicalmente così chiara nella sua complessità e profondità. La potenza di questo brano raggiunge l'apice con le parole "You'll go to Hell

For what your dirty mind Is thinking" preludio alla meravigliosa coda.

Nevischio: alcune canzoni possono avere un effetto terapuetico quando un amore finisce, per noi Nevischio è una di quelle. Amiamo i Verdena e di certo non potevamo non inserirli in questa playlist.