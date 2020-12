Ezio Bosso, in una raccolta la sua vita per la musica

“Il miglior modo per ricordare Ezio Bosso è suonare e ascoltare la musica, la sua o quella che amava e dirigeva, e ricordarci anche dell’amore che provava per quella musica. Ricordiamoci anche le parole che ci ha lasciato, come quelle dette a Sanremo: "La musica è come la vita, si fa in un solo modio: insieme.” Così il nipote Tommaso Bosso ci invita a entrare di nuovo nel mondo dell’artista scomparso a maggio scorso. E' lui il curatore di 'A life in music', la raccolta discografica appena uscita per Sony Classical, dove sono riunite le 15 registrazioni di Ezio Bosso ( FOTOSTORIA ) esistenti tra il 2004 e il 2020. Ci sono i suoi album al pianoforte, quelli con le sue composizioni sinfoniche e da camera, quelli dal vivo come Il concerto in ricordo di Claudio Abbado, dove Bosso ha diretto l’orchestra in lavori di Beethoven, Rossini, Mozart e Prokofiev (“Pierino e il lupo” con la voce recitante di Silvio Orlando). E’ una lunga traversata del suo oceano musicale e dei suoi autori più amati, da Bach a Cage. A corredo delle registrazioni c'è un libretto di testi e fotografie, dove vediamo e leggiamo le diverse età, anagrafiche e artistiche, di Ezio. Il nipote Tommaso, che ora è il referente per tutto ciò che riguarda l’opera di Bosso, è stato anche suo collaboratore: gli ha fatto da tecnico del suono, “ma nell’età pre-Sanremo”, tiene a specificare”, dividendo così la carriera dello zio tra il prima e il dopo l’apparizione sul palco del festival 2016, che lo fece conoscere dal grande pubblico.

Tommaso Bosso, partiamo dal titolo di questa edizione: “A life in music”



“La sua è stata una vita da sempre nella musica. Qualunque cosa lui facesse, la musica era sempre al primo posto. Credo fosse una vocazione. Come diceva Ezio: 'La musica è arrivata a me, che ne avevo più bisogno’. Probabilmente è stato anche il suo riscatto sociale. Veniva da un’infanzia povera, perché la mia famiglia è sempre stata umile. In un certo senso sembrava avere già un percorso scritto: il figlio di un operaio fa l’operaio, si diceva in casa…”

Poi invece è arrivato il successo artistico. Come l’avete vissuto in famiglia?

“Per me e la mia famiglia è sempre stato Ezio, in tutto e per tutto. Il suo successo mi ha fatto molto piacere per lui perché credo fosse un giusto riconoscimento, perché ha fatto tanto per la musica a Torino e in Italia. Un riconoscimento che purtroppo talvolta ha fatto dimenticare un po’ la musica per rivolgersi soprattutto al personaggio che era, alla persona che diceva quelle belle frasi. Dietro a quelle frasi però c’erano concetti importanti. Ora noi vogliamo riportare l’attenzione innanzitutto sulla musica e poi sulla sua attività di divulgazione.”

E come avete vissuto invece la sua sofferenza fisica?

”Ezio era una persona con evidenti problemi fisici, però se lo guardavi negli occhi era sempre Ezio, non è mai cambiato dentro, non ha mai intaccato la sua voglia di fare o il suo modo di essere. La malattia l’ha sicuramente condizionato nella sua quotidianità e nel suo approccio alle cose di tutti i giorni, con un fisico che progressivamente è decaduto, ma anche la prima volta che l’ho visto cambiato fisicamente era sempre Ezio, non era nient’altro che lui.”

E’ morto il 15 maggio scorso a 48 anni, in periodo di restrizioni anti Covid. Cosa successe in famiglia?

“Uno shock enorme e in un certo senso inaspettato, cui si è aggiunto il fatto di essere distanti e di non poter essere lì. Mia zia per esempio abita a Berlino e non ha potuto presenziare al funerale. Un grandissimo dolore.”

Qual è secondo lei il lascito più importante di Ezio Bosso?

“Io credo che ci lasci, oltre alla sua musica, questo messaggio importantissimo: la musica è una cosa libera, di tutti quanti. Non guarda a ceti sociali o livello di istruzione. C’è, è nostra e sta a noi farne tesoro. In termini di produzione musicale poi ci lascia molto. I quindici dischi di questa raccolta, tanto per cominciare.”