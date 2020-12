Ecofibra, ripartire da momenti Sospesi: il video

Il brano è frutto di un processo di crescita musicale e personale iniziato tre anni fa. E' un pezzo completamente diverso rispetto a tutto ciò che la band ha pubblicato in precedenza, ma non per questo meno identitario. Il video è introdotto da un testo esclusivo

Sospesi per noi è un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza, un taglio netto con il passato. Frutto di un processo di crescita musicale e personale iniziata ormai tre anni fa. Un brano completamente diverso rispetto a tutto ciò che abbiamo pubblicato in precedenza, ma non per questo meno “nostro”. È sicuramente il simbolo della nostra evoluzione dal punto di vista sonoro e compositivo che ha cominciato a prendere forma durante le registrazioni al Natural HeadQuarter, insieme a Manuele Fusaroli e Michele Guberti che con la loro professionalità ci hanno dato importanti spunti sulla strada musicale da intraprendere. Abbiamo iniziato quest’avventura a febbraio 2020, poco prima del lockdown, quando già si temeva l’impossibilità di suonare live i nuovi brani prima di molti mesi. Questo però non ci ha demoralizzato e anche durante la quarantena abbiamo lavorato assiduamente per continuare a costruire il nostro percorso.