Renza Castelli ci porta A Piedi scalzi sulla Neve: il video

Un viaggio nel Sud dell'Inghilterra, a Eastbourne , per raccontare, in voce e immagini, come gli imprevisti della vita possano far cambiare la prospettiva in un attimo e possano portare alla condivisione di nuovi valori. Io la chiamo la rivincita di una quotidianità (a torto ritenuta) minore. Questo è A Piedi scalzi sulla Neve il nuovo singolo, con video, di Renza Castelli , una artista che tra le tante storie che ha segnato c'è pure quella di X Factor ( ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno ), dove è stata protagonista dell'edizione numero 12. Il video è nato in 48 ore Oltremanica grazie all'intuito e alle capacità organizzative del suo produttore Fabrizio Campanelli . Sul significato del testo, sul messaggio, Renza Castelli ha scritto per noi un testo esclusivo, posso anticiparvi che è un brano che, nella sua profondità, vuole trasmettere leggerezza: "Ho pensato ai piedi nudi sulla neve -sottolinea l'artista toscana- perché è la cosa più fastidiosa da affrontare di fronte a una situazione irrisolvibile: per cambiare le cose sono disposta anche a una azione che non sopporto, i piedi nudi sulla neve appunto. Il brano lo ho lasciato sempre criptato poiché è nato quando sono venuta a conoscenza di una grave situazione di un amico, ho provato a mettermi nei suoi panni, parlo di imprevisti che cambiano il colore della vita. La situazione estrema mi ha portato a concedermi un po’ di leggerezza come fossi una bambina". Il titolo parla di neve ma sullo sfondo del video c'è il mare: "Il mare d’inverno è una grandissima coperta, è calma. Trasmette una sensazione molto potente e se puoi viverci sai che è il tuo mare preferito, sei più in connessione con l’orizzonte, è una coccola". Il nuovo disco di Renza Castelli uscirà nei primi mesi del 2021 è sarà preceduto da una sorpresa natalizia..."una cover di un brano che trasmetta calore".

IL COMMENTO A "A PIEDI SCALZI SULLA NEVE" DI RENZA CASTELLI



In un attimo è passato tutto davanti velocemente come un grande flash. Una fotografia molto nitida, che però era senza contesto, era tutto senza essere qualcosa di preciso. Era il tempo. Non proprio tutto quello ci accade fa parte dei nostri desideri e infatti mi sono proprio domandata cosa si può pensare in una situazione dove proprio il tempo diventa l'unica cosa preziosa, che scandisce e che concede. Sono sempre tante davvero le cose da fare, in una strada per evolvere

molto lunga e accidentata; credo che il senso di incompiutezza faccia parte dell'essere umano. Non si può pensare di arrivare a un punto definitivo di noi stessi, infatti ogni imprevisto che ci viene proposto in questo grande viaggio che è la vita ci costringe a osservare e a dare un peso a tutto dove tutto cambia e a tenere a mente ciò che è davanti agli occhi e che spesso tende a sfuggire, ovvero le cose che all’apparenza sembrano meno significanti, come se avessero meno peso, ma

che alla fine ci fanno sentire veramente vivi, ricchi. Sono proprio gli imprevisti che a volte ti portano a percepire il tempo e le cose della vita, anche quelle più piccole, in modo diverso, assoluto, e ti spingono a non dare niente per scontato e a pensare di chiedere al tempo ancora un momento, quell’istante in più che fa la differenza per

reagire, per continuare, per godere del sapore delle piccole cose che alla fine sono le più grandi anche se ce ne rendiamo conto proprio quando rischiamo di non averle più. Ciò che non ti aspetti ti porta a volte ad attraversare mille avversità e a renderti conto che saremmo disposti a sopportare qualsiasi cosa pur di tenerci stretto quello che temiamo di perdere. Anche a camminare a piedi scalzi, sulla neve. Il brano e il videoclip sono prodotti da Candle Studio.