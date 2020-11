Rina Sawayama racconta la vita attraverso i sogni nel singolo Lucid

Nel nuovo singolo prodotto da BloodPop (Lady Gaga, Justin Bieber) la meravigliosa voce di Rina si sposa con paesaggi sonori caleidoscopici che lo rendono immediatamente un classico da club. Su “LUCID”, Rina racconta: “Il brano parla di vivere un’altra vita attraverso i sogni, che questi ci vedano diventare la ragazza dei sogni o stare con la ragazza dei nostri sogni. Io e Lauren Aquilina l’abbiamo scritto insieme, eravamo sedute a terra nel salone del mio piccolo appartamento in affitto a inizio 2018. Bloodpop ci aveva mandato il beat e la melodia ci è venuta fuori in maniera così spontanea che a un certo punto io ho iniziato a passare l’aspirapolvere, perché sapevo che l’avremmo scritta facilmente haha. Ho tenuto questa canzone nascosta per 2 anni e sono felicissima di regalarla al mondo finalmente! Il 2020 è stato un anno difficile quindi volevo chiuderlo con un pezzo da ballare che potesse dare speranza per un 2021 migliore ”